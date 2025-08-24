Zenith cresce e vince 1 a 0. Bomber Del Pela in forma

Antella

0

Zenith Prato

1

ANTELLA:Carcani, Talenti, Paternò, Frosali, Lunghi, Chiaramonti, Palaj, Prati, Papalini, Rontini, Calamai. A disp.:Nizzoli, Virdis, Keqi, Bruni, Capanni, Petrioli, Geraci, Liguori. All.:Iacobelli

ZENITH:Brunelli (45’ Caroti), Sinisgallo (73’ Pittala) Kouassi (53’ Moussaid) Toccafondi, Banchelli (67’ Biagini) Del Pela, Parrini, Geri, Saccenti, Tempestini, Klej (45’ Cela). A disp.: Innocenti, Moretti, Olisaemeka, Gestri, Talanti. All.:Settesoldi

Reti: 10’ Del Pela (rig.)

Un gol di Del Pela dagli undici metri dopo l’atterramento in area di Saccenti. E la Zenith si è così aggiudicata l’amichevole andata in scena ieri a Strada in Chianti contro l’Antella. Mister Simone Settesoldi ne ha approfittato per dare spazio a buona parte della rosa, per ritrovare il ritmo partita ed oliare i meccanismi di gioco. Una partita che ha comunque dato indicazioni confortanti anche in chiave difensiva: dopo il gol del vantaggio, Brunelli si è reso protagonista di una serie di interventi risolutivi, alzando il pallone oltre la traversa su punizione al quarto d’ora e neutralizzando poi un colpo di testa di Palaj. Alla mezz’ora, Del Pela ha cercato il raddopio dopo un fraseggio con Parrini, trovando però pronto il portiere rivale. Nella ripresa, c’è gloria anche per Caroti, subentrato a Brunelli, che salva su tentativo in mezza rovesciata di un attaccante rivale. E poco prima del triplice fischio, Biagini ha sfiorato il raddoppio. L’attenzione andrà adesso ai prossimi impegni: mercoledì prossimo al Ribelli, la Zenith affronterà il Viaccia per chiudere il ciclo di amichevoli. Ed a quel punto, arriverà il momento di fare sul serio: domenica prossima la banda Settesoldi debutterà in Coppa Italia in trasferta, vedendosela contro la Real Cerretese. Il 14 settembre inizierà invece il campionato di Eccellenza: il sodalizio pratese è stato inserito nel girone A ed esordirà contro una tra Belvedere, Castelnuovo Garfagnana, Cenaia, Fratres Perignano, Fucecchio, Larcianese, Lucchese, Massese, Montespertoli, Pro Livorno Sorgenti, Real Cerretese, Real Forte Querceta, San Giuliano, Sestese, Sporting Cecina e Viareggio. "Sono soddisfatto perché la squadra ha approcciato il match nel migliore dei modi, in continuità con il lavoro che stiamo svolgendo ormai dallo scorso 7 agosto – ha commentato Settesoldi – ci sono ancora tante cose da migliorare, ma resto convinto del fatto che la strada imboccata sia quella giusta".

Giovanni Fiorentino