Ternana batte Vicenza 3-1 e vola in finale contro il Pescara

TERNANA 3 VICENZA 1

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola (48’ st Maestrelli), Aloi (22’ st Corradini), Vallocchia, Tito; Curcio (22’ st Ciammaglichella), Cicerelli (48’ st Fazzi) Ferrante (22’ st Cianci). A disp.: Vitali, Millico, Valenti, Montenegro, Damiani, Brignola, Bellavigna, Romeo, Donnarumma. All. Liverani.

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo (22’ st Sandon), Leverbe, Laezza (22’ st Morra); De Col, Carraro (32’ st Rossi), Ronaldo (1’ st Della Morte), Zonta (32’ st Della Latta), Costa; Ferrari, Rauti. A disp.: Massolo, Gallo, Beghetto, Capone, Garnero, Fantoni. All. Vecchi.

Arbitro: Mucera di Palermo.

Marcatori: 12’ pt Curcio, 12’ st Aloi, 16’ st Laezza, 22’ st Cianci

Note: Ammoniti: Sandon, Costa Recupero: 2 – 5. Angoli: 4 – 7. Spettatori: 8.380 (di cui 862 ospiti), incasso euro 100.429,00.

Le Fere stendono il Vicenza con una grande prestazione e volano in finale. Sfideranno il Pescara con gara d’andata al “Liberati“ lunedi prossimo e ritorno all’Adriatico sabato 7 giugno. È la vittoria del collettivo, sia a livello tattico che caratteriale. Si confermano in pieno i progressi, anche nella condizione fisico-atletica. Rispetto alla gara d’andata Liverani propone Ferrante in luogo di Cianci. Tornano disponibili Ciammaglichella e Millico. Restano out de Boer, oltre a Loiacono e Krastev. Ci sono invece molte novità nel Vicenza, vedi Laezza in difesa, De Col e Carraro in mediana, reparto avanzato ex novo con Rauti e Ferrari (al rientro dalla squalifica). Talarico è out in extremis per un attacco febbrile. Fere in pressing fin dall’inizio e prima occasione al 6’, con Curcio che raccoglie un pallone sulla lunetta e cerca il ‘sette’ di destro andando molto vicino al bersaglio. Al 10’ Cicerelli vola sulla sinistra, entra in area e mette al centro, Aloi gira a rete, Leverbe salva di testa sulla linea. E’ il preludio al gol che arriva al 12’ su una grande azione in velocità: Ferrante serve Casasola sulla destra, Donati arriva come un jet in sovrapposizione, riceve palla e dal fondo mette al centro dove Curcio sotto rete anticipa tutti e insacca. È il classico gol dell’ex.

La Ternana è in controllo e va vicina al 2-0 con Martella che alla mezzora parte dalla propria metà campo, trova spazio per vie centrali e sferra un sinistro rasoterra da 25 metri che termina di poco a lato. Il Vicenza è pericoloso per la prima volta nel finale di tempo con un colpo di testa di Laezza che stacca bene su angolo di Costa e spedisce di poco alto. Dopo l’intervallo nell’undici ospite c’è Della morte in luogo di Ronaldo per potenziare il reparto avanzato. La Ternana mantiene il baricentro alto e pressa in modo costante sui portatori di palla. Si segnala un sinistro di Vallocchia dalla lunetta con pallone che supera la traversa. Sono in arrivo emozioni a raffica.

Il raddoppio arriva al 12’ con Aloi, destro di precisione dal limite su sponda del tenace e prezioso Ferrante. Le distanze si ristabiliscono quattro minuti dopo: angolo di Costa, Laezza stacca alla grande e insacca di testa in modo imparabile. Arrivano due cambi per parte, tra cui l’ingresso di Cianci per Ferrante. Dopo 30 secondi il numero 71 fa subito centro, anticipando tutti di sinistro su un angolo di Cicerelli per il 3-1. Per il Vicenza è un duro colpo. Nel finale la Ternana rischia soltanto su un colpo di testa di Ferrari su cui Vannucchi compie un bell’intervento.