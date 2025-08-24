Montemurlo e Vaiano, ecco il calendario

Montemurlo e Vaiano conoscono il loro cammino nel prossimo campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Inserite nel girone B assieme ad altre 14 compagini, le pratesi debutteranno una in casa e l’altra in trasferta.
Per quanto concerne i Lions, il loro torneo comincerà sabato 4 ottobre (palla a due alle 21) alla palestra Mascagni di Calenzano, mentre un giorno più tardi (via alle 18) toccherà al Cmv scendere in campo sul parquet amico del PalaNenni contro Montesport Montespertoli, ossia la squadra che nella passata stagione è stata eliminata al primo turno playoff da Bonari e compagni. In occasione della seconda giornata, ecco poi che Montemurlo esordirà al PalaLions, domenica 12 ottobre, ospitando la Synergy Valdarno.
Trasferta fiorentina, contro i Jokers di Legnaia, invece per la formazione allenata da Angelo Iacopini. Il primo derby pratese si terrà in occasione del tredicesimo turno, fissato per domenica 14 dicembre, al PalaLions, mentre quello di ritorno si disputerà il 29 marzo 2026 a campi invertiti. Il girone d’andata si chiuderà l’11 gennaio 2026: i Lions accoglieranno la Laurenziana Firenze, mentre Vaiano sarà impegnata sul parquet della Polisportiva Alberto Galli, nel remake della semifinale degli scorsi playoff (Cmv eliminato in tre gare).
La regular season si concluderà il 19 aprile 2026 con la speranza che le compagini pratesi siano protagoniste. Poi spazio ai playoff per le prime otto classificate, mentre le ultime due diranno addio alla Divisione Regionale 1 e retrocederanno in Divisione Regionale 2.
