Notti d’estate in allegria. Musica, stand, animazione. Tre mesi di appuntamenti

Tre mesi, da giugno fino alla fine di settembre, per un totale di oltre 60 appuntamenti tra musica, teatro, cinema, passeggiate, enogastronomia, sport e tanto altro ancora, con protagoniste tutte e tre le maggiori frazioni, Montemurlo, Oste e Bagnolo. È la "Montemurlo estate 2025", il programma di eventi promosso dal Comune grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio. "Un programma di eventi, lungo tre mesi, per far divertire e tenere compagnia ai montemurlesi di tutte le età, durante l’estate", dice il sindaco Simone Calamai.

Impossibile enumerali tutti, tra eventi ormai consolidati e novità. Imperdibile il 30 giugno prossimo "A spasso con l’Oste", una serata di socialità ed enogastronomia per le vie di Oste. Il 9 luglio dalle ore 20 ritorna "Mulino in festa" (in località Il Mulino) con musica, balli e negozi aperti lungo la via Montalese, mentre mercoledì 16 luglio tutti per le strade del centro con "Montemurlo sotto le stelle", apertura serale dei negozi e animazioni nelle vie. Gli eventi sono curati dalla Pro Loco Montemurlo. "Un ricco calendario che avrà tre punti nevralgici dove si svolgerà la maggior parte degli eventi in programma: piazza della Repubblica a Montemurlo, Villa Giamari e piazza Amendola a Oste", spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero.

Tra le novità di quest’estate ai giardini della Misericordia di Montemurlo (via Monsignor Contardi, 13) c’è il "Mise garden Festival", musica, cibo e divertimento: oggi arriva la Queen Tribute band con "Queen Machine". Restando sugli eventi di g Largo al divertimento anche a Oste con "Canzoni e dintorni" a cura di Erdyssound: sempre oggi dalle ore 21 in piazza Amendola si svolgerà la prima serata della Corrida con musica ed esibizioni di dilettanti… allo sbaraglio. Sempre a Oste, in piazza Amendola, venerdì 27 giugno serata danzante con il liscio. Continuano anche quest’anno le seguitissime passeggiate serali della Camminotte per le strade cittadine e per le piste ciclopedonali del territorio. Il prossimo appuntamento è per lunedì 23 giugno. La partenza dei camminatori è fissata alle ore 21 da piazza della Libertà. Spazio anche alla danza con lo spettacolo dell’associazione Natya Gioia di mercoledì 25 giugno ore 21,15 in Sala banti con "Raccontami una storia", mentre sabato 28 giugno dalle ore 17 alla mezzanotte si svolgerà una serata di cinema e musica con "Tavernino" per Anci in Festa.