Ferragosto con fuochi d’artificio. Un’estate di eventi e concerti. Si parte con Roberto Vecchioni

Nell’estate carrarese tornano i fuochi d’artificio. Il 14 agosto si terrà sul litorale il consueto appubntamento c on lospettacolo pirotecnbico che anima Marina.

Nel cartellone dei programmi di venti estivi l’atteso ritorno che coinvolgerà tutti i paesi a monte dove, grazie alla collaborazione con le pro loco e il circolo Arci RadioAttiva-Contatto Radio Popolare network tornerà dal 21 luglio al 24 agosto si terrà il cinema all’aperto con la rassegna ‘E’tutto un cine!’.

Fra le varie iniziative anche la Notte Blu che animerà tutto il litoraleil 6 agosto. Intanto incentro prosegue la White Carrara fino al 28 settembre. Ancora da ricordare, fra gli eventi che animeranno l’estate, organizzati dal Comune e da Pro loco e altre associaizoni, anche gli spettacoli dal vivo: martedì 24 giugno il concerto di Roberto Vecchioni in piazza Matteotti. Su quello stesso palco domenica 29 giugno sarà la volta della Bandabardò per poi concludere con I Musici di Guccini giovedì 3 luglio. La musica dal vivo sarà di scena anche alla Imm con la rassegna ‘Immensamente’ organizzata dalla stessa Imm con Leg e Comune. Si comincerà lunedì 30 giugno con i Village People, l’11 luglio sarà la volta di Benji & Fede, il 18 luglio degli Zero Assoluto, il 24 luglio di Mimì Caruso e, infine, il 4 agosto spazio Dj Aladyn e Shorty di Radio Deejay e M2O & Dargen D’Amico. Ad Avenza protagonista sarà il teatro che il 17, 20 e 21 agosto sotto la torre di Castruccio vedrà la rassegna ‘Parole in libertà sotto la Torre’ proponendo tre protagonisti dirompenti e sarcastici: Giobbe Covatta, Roberto Mercadini e Arianna Porcelli Safonov.