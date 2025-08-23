Le misure che servono

Raffaele Marmo
Cronaca
23 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Incendio nella discoteca Viper, colonna di fumo nero. Vigili del fuoco in azione

Interessata una porta esterna dell’edificio, poi le fiamme sono ripartite nel sottotetto. Il locale era chiuso, nessuna persona coinvolta

Firenze, 23 agosto 2025 – Un incendio ha interessato la discoteca Viper Theater, in via Pistoiese. È successo intorno alle 18 di oggi, sabato 23 agosto. Le fiamme avrebbero coinvolto una porta esterna del locale senza però intaccare la struttura interna. La discoteca era chiusa e nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di spegnimento.

Intorno alle 23, tuttavia, le fiamme sembrano essere ripartite in una porzione del tetto pannellato del teatro,  generando una densa colonna di fumo nero visibile da diverse vie della zona. Numerose le segnalazioni comparse sui social da parte di cittadini che hanno notato e sentito il fumo. 

Di nuovo intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Le cause del rogo restano in corso di accertamento. 

IncendioVigili del fuoco