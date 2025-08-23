Mistero nella villetta: finanziere in pensione trovato morto nell’auto in garage, non escluso l’omicidio

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
CronacaMistero nella villetta: finanziere in pensione trovato morto nell’auto in garage, non escluso l’omicidio
23 ago 2025
STEFANO CINAGLIA
Cronaca
L’uomo, ternano di 59 anni, aveva una profonda ferita al collo. Non convince il possibile gesto volontario. Un familiare ha ritrovato il corpo. Indagini dei carabinieri

L'intera abitazione è stata posta sotto sequestro, indagini dei carabinieri (Foto Pianetafoto)

L'intera abitazione è stata posta sotto sequestro, indagini dei carabinieri (Foto Pianetafoto)

Terni, 23 agosto 2025 – Tragedia e mistero in una villetta di Prisciano, all'estrema periferia della città. Un ternano di 59 anni, finanziere in pensione, nella serata di venerdì è stato trovato morto in un'auto nel garage dell'abitazione. La salma presenta una profonda lesione al collo e nelle vicinanze i carabinieri, che per tutta la notte hanno passato al setaccio la casa, hanno rinvenuto una motosega. Non convince del tutto il possibile gesto volontario.  

Due le ipotesi, infatti, al vaglio dell'Arma: omicidio e suicidio. Non viene infatti escluso dagli inquirenti lo scenario di un omicidio. La dinamica del decesso è al vaglio nei suoi dettagli e del caso sarebbero stati interessati anche i carabinieri del Ris, per accertamenti specifici. A ritrovare la salma è stato un familiare del 59enne, che è coniugato e ha due figli. In casa vive anche l’anziano padre.  

Tra la notte e la mattinata di oggi sono stati ascoltati dai carabinieri tutti i congiunti  dell'uomo e le persone comunque inserite nel contesto familiare. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri. L'intera abitazione è stata posta sotto sequestro, mentre la salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria e sarà sottoposta all’autopsia. Affidata al medico legale  una  prima ispezione esterna del cadavere, effettuata già nella serata di venerdì. 

