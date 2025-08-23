Mistero nella villetta: finanziere in pensione trovato morto nell’auto in garage, non escluso l’omicidio

Terni, 23 agosto 2025 – Tragedia e mistero in una villetta di Prisciano, all'estrema periferia della città. Un ternano di 59 anni, finanziere in pensione, nella serata di venerdì è stato trovato morto in un'auto nel garage dell'abitazione. La salma presenta una profonda lesione al collo e nelle vicinanze i carabinieri, che per tutta la notte hanno passato al setaccio la casa, hanno rinvenuto una motosega. Non convince del tutto il possibile gesto volontario.

Due le ipotesi, infatti, al vaglio dell'Arma: omicidio e suicidio. Non viene infatti escluso dagli inquirenti lo scenario di un omicidio. La dinamica del decesso è al vaglio nei suoi dettagli e del caso sarebbero stati interessati anche i carabinieri del Ris, per accertamenti specifici. A ritrovare la salma è stato un familiare del 59enne, che è coniugato e ha due figli. In casa vive anche l’anziano padre.

Tra la notte e la mattinata di oggi sono stati ascoltati dai carabinieri tutti i congiunti dell'uomo e le persone comunque inserite nel contesto familiare. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri. L'intera abitazione è stata posta sotto sequestro, mentre la salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria e sarà sottoposta all’autopsia. Affidata al medico legale una prima ispezione esterna del cadavere, effettuata già nella serata di venerdì.