La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaAggredisce due ragazzini. Una cinquantenne denunciata per percosse
23 ago 2025
CRISTINA CRISCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Aggredisce due ragazzini. Una cinquantenne denunciata per percosse

Aggredisce due ragazzini. Una cinquantenne denunciata per percosse

La donna sarebbe stata “infastidita“ dalla presenza di un gruppo di giovanissimi . Vittime di appena 12 e 13 anni, i genitori hanno presentato querela. .

Indagini della polizia locale

Indagini della polizia locale

Per approfondire:

Infastidita dalla presenza di alcuni “ragazzini“ sulle panchine di fronte al giardino di palazzo Vitelli, una 50enne ha aggredito e strattonato due di loro, di 12 e 13 anni, che hanno chiamato la polizia locale. Ora la donna, residente in città, dovrà rispondere di percosse con l’aggravante di futili motivi e minorata difesa. Il fatto risale a luglio in centro storico, dove la pattuglia della polizia locale è intervenuta a seguito della richiesta di aiuto dei ragazzi. In particolare gli stessi hanno "riferito agli agenti di aver subito schiaffi, di essere stati strattonati e insultati dalla donna in quanto innervosita dalla loro presenza".

La 50enne sarebbe stata seduta nelle panchine di fronte palazzo Vitelli a Sant’Egidio, zona di piazza Garibaldi, quando si è scagliata contro i due ragazzi, di 12 e 13 anni che hanno contattato il 112 chiedendo aiuto. I vigili urbani si precipitano sul posto, ma al loro arrivo la donna si era allontanata. Nel frattempo in piazza Garibaldi arrivano anche i genitori dei minorenni che, nei giorni successivi, hanno presentato querela. Grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e alla minuziosa descrizione della donna da parte dei minori, gli agenti hanno proceduto all’identificazione. La donna è stata pertanto denunciata per il reato di percosse e danneggiamento (di un cellulare). "Il sistema di videosorveglianza ha consentito ancora una volta di mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria elementi utili allo sviluppo delle indagini", sottolinea il Comune.

Cristina Crisci

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaPolizia Locale