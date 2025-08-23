Aggredisce due ragazzini. Una cinquantenne denunciata per percosse

Infastidita dalla presenza di alcuni “ragazzini“ sulle panchine di fronte al giardino di palazzo Vitelli, una 50enne ha aggredito e strattonato due di loro, di 12 e 13 anni, che hanno chiamato la polizia locale. Ora la donna, residente in città, dovrà rispondere di percosse con l’aggravante di futili motivi e minorata difesa. Il fatto risale a luglio in centro storico, dove la pattuglia della polizia locale è intervenuta a seguito della richiesta di aiuto dei ragazzi. In particolare gli stessi hanno "riferito agli agenti di aver subito schiaffi, di essere stati strattonati e insultati dalla donna in quanto innervosita dalla loro presenza".

La 50enne sarebbe stata seduta nelle panchine di fronte palazzo Vitelli a Sant’Egidio, zona di piazza Garibaldi, quando si è scagliata contro i due ragazzi, di 12 e 13 anni che hanno contattato il 112 chiedendo aiuto. I vigili urbani si precipitano sul posto, ma al loro arrivo la donna si era allontanata. Nel frattempo in piazza Garibaldi arrivano anche i genitori dei minorenni che, nei giorni successivi, hanno presentato querela. Grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e alla minuziosa descrizione della donna da parte dei minori, gli agenti hanno proceduto all’identificazione. La donna è stata pertanto denunciata per il reato di percosse e danneggiamento (di un cellulare). "Il sistema di videosorveglianza ha consentito ancora una volta di mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria elementi utili allo sviluppo delle indagini", sottolinea il Comune.

Cristina Crisci