Uffici che cambiano Poste e i nuovi servizi. Dai certificati pensionistici ai passaporti

Da circa due anni gli uffici postali dei piccoli comuni della provincia di Perugia stanno cambiando volto. L’attuazione del progetto Polis, approvato con il decreto legge 59/2021 e finanziato con risorse del piano complementare al PNRR per 800 milioni di euro e per oltre 400 milioni dell’Azienda, rappresenta un vero e proprio cambiamento per il territorio grazie all’erogazione di nuovi servizi essenziali che impattano positivamente sulla vita economica e sociale di migliaia di cittadini che vivono lontano dalla città di Perugia.

Polis riveste un’importanza strategica particolare per i cittadini, le imprese, le attività commerciali e le istituzioni in una provincia dove il 56% dei comuni rientra nella categoria dei piccoli. Ad oggi dei circa 47 interventi di ammodernamento previsti per gli uffici postali in provincia di Perugia, il 68% è stato completato. Questi interventi sono finalizzati a ottimizzare la fruizione degli uffici postali, il miglioramento del comfort ambientale, il risparmio energetico e la facilitazione dell’accesso ai servizi per tutti i segmenti di clientela, oltre all’aumento del livello di sicurezza, a cui si aggiunge la fruizione di servizi digitali della pubblica amministrazione.

Inoltre, in 36 uffici postali della città di Perugia e in 43 uffici postali Polis è attivo anche il servizio di rinnovo e rilascio dei passaporti, che sta riscuotendo grande apprezzamento come testimoniato dalle numerose richieste (oltre 200 le erogazioni nell’ufficio di Magione).