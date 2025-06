Picchiata davanti alla figlia. La mamma difesa dalla bimba che resta ferita

Pistoia, 10 giugno 2025 – Una bambina che si dispera. Le grida e il suo pianto provengono da una macchina che è parcheggiata in zona Barriera, in via della Costituzione. Dentro l’auto ci sono un uomo e una donna e accanto una bambina. L’uomo continua a picchiare la donna. I colpi forti in testa, sulla nuca. La piccola si intromette, vuole difendere la madre. E così anche lei rimane ferita: le braccia dell’uomo la colpiscono sulla bocca. È una scena terribile quella che si è trovata davanti la donna che domenica sera ha chiamato la polizia, spaventata per quello che stava succedendo a pochi passi da lei.

Ad intervenire gli agenti delle Volanti della Questura, che hanno immediatamente bloccato l’aggressore. Si tratta di un uomo di 35 anni, italiano, che è stato arrestato in flagranza di reato. Dovrà ora rispondere di maltrattamenti aggravati sulla sua compagna e sulla piccola, figlia di lei, che ha assistito alla sua furia, e che è a sua volta rimasta ferita. Immediati sono scattati i soccorsi: la donna è stata portata all’ospedale San Jacopo, dove è stata curata, insieme alla sua bambina.

La scena ha fatto accorrere altre persone in strada. Un’aggressione terribile, soprattutto perché a farne le spese è stata anche una bimba, eppure così coraggiosa da provare a difendere sua madre, rischiando lei stessa di rimanere ferita. Una furia inarrestabile quella dell’uomo: sembra che avesse anche assunto droga.

Quella di domenica sera sarebbe stata l’ennesima lite tra i due, che convivevano da circa cinque mesi. Un rapporto da subito difficile. L’uomo, come si è poi appreso dai successivi accertamenti, aveva precedenti per questo tipo di reati. Infatti, in passato, era stato condannato per stalking, quando aveva avuto una relazione con un’altra donna. E per lui era già scattata la misura dell’allontanamento. Domenica sera è stato arrestato dagli agenti. Oggi comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida.

Sabato sera, poi, gli agenti della questura sono intervenuti dopo essere stati chiamati da una donna, per la presenza molesta dell’ex compagno sotto la sua casa. Sembra che l’uomo non riuscisse ad accettare la fine della loro relazione e per questo ha iniziato a perseguitare l’ex fidanzata. Fino a che ha deciso di appostarsi con la sua macchina sotto il suo appartamento, forse per controllarla o per cercare in ogni modo di intimidirla. La donna, ormai esasperata, ha deciso così di chiamare la polizia. L’uomo è stato fermato, per il reato di stalking. Quella era la terza notte che passava sotto la casa della ex fidanzata. Il gip, su richiesta del pubblico ministero Luigi Boccia, ha disposto l’allontanamento dalla casa famigliare.

M.V.