La aspetta sotto casa e usa la bici per aggredire la sua ex: arrestato

Deruta, 9 giugno 2025 - Ennesimo caso di violenza nei confronti delle donne. Questa volta il mezzo usato per far male, forse anche per uccidere è una bicicletta. Succede a Deruta dove un uomo si è appostato sotto casa della ex per poi aggredirla con una bici. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne italiano, del posto, ritenuto responsabile di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali. L'uomo - secondo quanto ricostruito dai militari - dopo aver atteso la vittima, di 42 anni, sotto la sua abitazione, l'ha colpita violentemente, utilizzando la bicicletta in suo possesso.

La donna, nonostante le ferite riportate, è riuscita a contattare il 112 per cui i carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno rintracciato e fermato il presunto aggressore a poche centinaia di metri di distanza dal domicilio della donna, mentre tentava di allontanarsi con la stessa bicicletta usata per l'aggressione. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata all'ospedale di Pantalla, dove è stata medicata e refertata con una prognosi di sette giorni per le lesioni riportate. Nel corso delle successive verifiche, è risultato che la donna era già stata vittima di altri gesti violenti. L'uomo è stato arrestato e anche denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per guida in stato di ebbrezza, poiché risultato positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico pari a 1,08 g/l.