Salva una donna da un’aggressione. Premiata agente della polizia locale

Col suo gesto ha messo al sicuro una donna vittima delle violenze dell’ex compagno, scongiurando una possibile tragedia. L’agente della polizia locale spezzina Ilaria Bertagna Ciregia ha ricevuto ieri a Genova l’onorificenza per il suo gesto, nel corso della ’Giornata regionale della Polizia Locale’ (nella foto), istituita nel 2018 per valorizzare il loro ruolo sempre più centrale sul territorio. Quel giorno l’agente Bertagna, libera dal servizio, è intervenuta a seguito di un’aggressione ai danni di una giovane donna (madre di due figli minori) da parte dell’ex compagno, pluripregiudicato e pericoloso. Ha portato la vittima in un luogo sicuro, offrendo ospitalità e assistenza emotiva. Poi, a seguito di ulteriori minacce telefoniche da parte dell’uomo, l’ha accompagnata a casa dei genitori, a circa 40 minuti di viaggio in auto, uscendo fuori dal suo ambito territoriale. "L’agente, grazie all’immediato soccorso prestato alla giovane donna e alla protezione successiva, ha prevenuto un possibile femminicidio" è stato sottolineato nel corso della cerimonia. L’agente ha inoltre raccolto testimonianze e prove che si sono rivelate molto utili per le indagini successive delle autorità competenti.

Onorificenza anche all’agente spezzino Paolo Rovinalti perché, nel periodo da luglio a settembre 2024 "con professionalità e capacità investigativa ha portato a termine una complessa operazione antidroga". Partendo da alcune segnalazioni, tramite appostamenti e l’utilizzo di telecamere e di droni, ha appurato l’esistenza di una piazza di spaccio, cogliendo due soggetti in flagranza di reato. Durante l’arresto è avvenuta una colluttazione, e uno dei 2 uomini ha colpiva l’agente con un coltello nella zona cardiaca, con il rischio di provocarne la morte, evitata grazie ai nuovi presidi difensivi anti-taglio indossati da Rovinalti. L’aggressore è stato arrestato e condotto in carcere con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e tentato omicidio. Nel corso della ’Giornata regionale della Polizia locale’, sono state complessivamente consegnate 16 onorificenza a personale delle polizia locali di tutta la Liguria.