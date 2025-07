Una guida chiamata...autista. Poche informazioni ai turisti. L’appello ad Atc dei sindacati

Il regolamento vieta di parlare con il guidatore. Ma spesso l’autista per far fronte alla difficoltà dei turisti spaesati saliti sugli autobus si presta a fornire spiegazioni e indicazioni. Quelle che, in particolari gli stranieri, non riescono a trovare alle principali fermate urbane e vicine alla stazione ferroviaria. Oltre allo “strappo“ al regolamento quello che ha spinto le organizzazioni sindacali Filt, Cgil, Uil Trasporti, Ugl Fna e Cobas, hanno auspicato un pronto intervento da parte dell’azienda Atc e del Comune di La Spezia per affrontare una situazione che sta generando disagi evidenti nel servizio di trasporto pubblico locale e difficoltà operative per il personale viaggiante. "Negli ultimi anni la città – hanno scritto – ha registrato un notevole incremento dei flussi turistici non accompagnato da un’adeguata pianificazione informativa e organizzativa in ambito di trasporto pubblico locale. Intendiamo così evidenziare una gestione carente delle comunicazioni rivolte ai turisti, che genera quotidianamente disagi sia per l’utenza che per i lavoratori del servizio. Alle principali fermate urbane si assiste a situazioni di confusione e smarrimento da parte dei visitatori, spesso privi di indicazioni chiare e multilingue su quali autobus prendere, dove acquistare i titoli di viaggio o come raggiungere le mete turistiche più note. Questo disorientamento comporta un utilizzo irregolare delle linee: alcuni mezzi risultano sovraffollati, mentre altri viaggiano vuoti. E’ necessaria da parte dell’azienda e delle istituzioni locali l’installazione di una cartellonistica chiara, visibile e plurilingue presso le fermate strategiche, accompagnata da materiale informativo accessibile riguardante orari, linee, percorsi e modalità di acquisto dei biglietti".

Massimo Merluzzi