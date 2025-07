Compressori a stelle e strisce. Termomeccanica vende Tmic agli americani di Ingersoll Rand

Un altro ’pezzo’ di Termomeccanica diventa americana. Dopo Termomeccanica Pompe, acquisita nel 2022 dalla multinazionale a stelle e strisce Trillium Flow Technologies, è la volta di Termomeccanica Industrial Compressors, società specializzata nello sviluppo di compressori a vite essenziali per le operazioni di estrazione, trasporto, stoccaggio e trasformazione dei gas, ceduta – al pari di Adicomp, azienda di Vicenda controllata dalla holding di Enso Papi (nella foto) – all’americana Gardner Denver Italy Holdings, società appartenente al gruppo Ingersoll Rand, società quotata al Nyse con un fatturato di oltre 7 miliardi di dollari che fornisce soluzioni per l’aria compressa per diversi settori industriali come quelli aerospaziale, tessile, energetico, petrolifero e del gas, alimentare e chimico. Secondo alcune fonti, il valore dell’operazione ammonterebbe complessivamente a circa 160 milioni di euro.

"La cessione ad un gruppo leader nel mondo della compressione assicurerà una solida continuità di sviluppo alle potenzialità già espresse da Tmic e Adicomp, e rientra nei piani di riorganizzazione delle attività del gruppo, centrate sulle tecnologie ambientali e sul recupero energetico" spiega Termomeccanica Spa in una nota nella quale evidenzia che "il contratto di cessione è stato firmato martedì a Milano con l’assistenza legale dello Studio legale Guzzetti e finanziaria fornita da Banca Unicredit". Sono 55 i lavoratori dello stabilimento spezzino interessati dal passaggio di proprietà (poco più di duecento quelli dello stabilimento vicentino della Adicomp; ndr). Nata nel 1912, la società spezzina rimane ora alla guida di Termomeccanica Ecologia, specializzata in progettazione e costruzione di opere di ingegneria ambientale e industriale per la produzione di energia e per il trattamento tecnologico delle acque ad uso civile ed industriale. "Attendiamo di incontrare la nuova proprietà – dice Francesco Grilli, segretario provinciale della Fiom Cgil – per poter conoscere il piano industriale e le prospettive per lo stabilimento spezzino".

Matteo Marcello