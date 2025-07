Picchiato e rapinato sotto casa, vittima il manager di una maison

Forte dei Marmi, 3 luglio 2025 – E’ stato colto alle spalle, picchiato e derubato dell’orologio da 30mila euro. Oltre ad esser stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per la frattura di un dito guaribile in 45 giorni. Vittima dell’ennesimo colpo in centro è il manager di un colosso del lusso francese che aveva trascorso il pomeriggio in una boutique nella zona pedonale.

Poi la chiusura del negozio e a piedi verso casa assieme ad un amico, fermandosi a una gelateria e poi a una libreria prima di trovarsi faccia a faccia con il suo aggressore. “Erano le 21,30 e ho infilato la chiave nella serratura del cancello della mia abitazione nelle vicinanze del municipio – racconta il manager – quando ho sentito qualcuno che mi ha cinto alla vita bloccandomi e con l’altro braccio ha tentato di strappare via l’orologio dal polso. Avendo però il cinturino con chiusura in velcro è rimasto attaccato alla manica della mia maglia in cotone”.

A quel punto la vittima – un cinquantenne italiano – si è girato e si è difeso, ne è nata una colluttazione davanti agli occhi spaventati dell’amico. Pochi istanti in cui l’aggressore, un marocchino sui 35 anni col volto scoperto, ha spinto il manager contro il cancello, con gomitate e pugni. Poi è riuscito a prendere l’orologio, un Hublot Spirit of Big Bang da 30mila euro, ed è scappato a piedi in direzione monti. Sul posto sono arrivati tempestivamente i carabinieri mentre il manager è stato accompagnato al pronto soccorso e il giorno successivo operato per la frattura del metacarpo: ne avrà per 45 giorni.

“Quel giovane aveva gli occhi sgranati – racconta la vittima della rapina – ed è assurdo un episodio del genere in un’ora in cui il centro era pieno di gente. Oltretutto in un paese dove il caffè costa 10 euro e una tenda 3-4mila euro al mese o una casa 20mila non è pensabile non poter indossare ciò che si vuole.

Il sindaco di Forte dei Marmi lo scorso anno fece un invito alla non ostentazione ma non sono d’accordo: questo paese vuole essere l’Olimpo del lusso e deve garantire un ambiente sicuro. In questo apprezzo il lavoro dei carabinieri che è stato eccezionale”. Tra l’altro a distanza di poche ore a un turista americano in bicicletta è stato sfilato dal polso un Patek Philippe Nautilus: uno sconosciuto l’ha ’toccato’ con la ruota e lo straniero si è fermato per vedere cosa fosse successo. E’ intervenuto un complice e ha strappato l’orologio per fuggire in scooter.

