Pisa, morsa al volto dal rottweiler di famiglia: minuti di terrore, è in ospedale

Pisa, 3 luglio 2025 – Minuti di terrore, il cane che si rivolta contro una persona della famiglia, la morde al volto. Da qui la corsa verso il pronto soccorso dell’ospedale Cisanello. Paura in un’abitazione di via del Marmigliaio a Pisa. Una donna di cinquant’anni si trova adesso nella struttura ospedaliera dopo che il cane di famiglia si è rivoltato contro di lei. Si sarebbe svolto tutto in pochi attimi. L’animale l’ha attaccata e quindi azzannata al volto.

Sono stati momenti di terrore. Poi la vittima dell’aggressione è stata liberata dalla furia del cane. A quel punto è stato chiamato il 118. Un’ambulanza ha trasferito la donna al pronto soccorso di Cisanello. Da capire cosa sia accaduto, mentre al momento non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute della cinquantenne, rimasta comunque ferita in modo serio e trasportata in codice rosso. Tutto è accaduto intorno alle 11. Via del Marmigliaio si trova nella zona nord della città. Le aggressioni di cani rottweiler si susseguono: diverse quelle registrate in questi mesi in Italia. Pochi giorni fa un altro esemplare aveva aggredito due bambini a Anzio, nel Lazio.