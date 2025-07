"Altri 15 milioni. Svincolare i lavori dal Santa Chiara"

di Enrico Mattia Del Punta

"Con la variazione di bilancio da 15 milioni che la Regione approverà lunedì, creiamo le condizioni per proseguire i lavori senza intoppi, senza essere costretti ad attendere gli introiti derivanti dalla vendita degli immobili dell’ospedale Santa Chiara per garantire l’avanzamento del cantiere del nuovo ospedale di Cisanello". Lo ha annunciato ieri il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine del sopralluogo al cantiere del nuovo ospedale di Pisa.

"Con questa manovra – ha sottolineato Giani –, mettiamo in sicurezza il percorso di realizzazione dell’opera e togliamo quella sorta di ‘spada di Damocle’ rappresentata dalla necessità di vendere subito, e a qualunque condizione, il patrimonio dell’ex Santa Chiara".

Secondo il governatore, infatti, "è giusto vendere quando i padiglioni saranno effettivamente liberati e con logiche di mercato, senza forzature". Le proposte finora pervenute per l’acquisto degli immobili sarebbero infatti inferiori alle aspettative della Regione.

Giani ha quindi chiarito che "è preferibile anticipare le risorse necessarie per consentire al cantiere di proseguire con l’attuale ritmo di avanzamento". La fase relativa alla vendita degli immobili del Santa Chiara è dunque "decisiva", ha aggiunto Giani, definendo "determinante" il ruolo del Comune di Pisa.

A commentare l’intervento della Regione è stato anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo: "Voglio ringraziare Giani – ha detto – per aver sempre creduto in quest’opera strategica. A breve potremo consegnare alla città l’ospedale del futuro, motivo di orgoglio per tutta la Toscana. Uno smart hospital tra i più moderni e funzionali d’Europa".

Ad apprendere la notizia, sul posto, anche il sindaco di Pisa, Michele Conti, presente al sopralluogo di ieri, che ha accolto con favore l’accelerazione dei lavori e ha ribadito la necessità di un confronto con la Regione sul futuro dell’area del Santa Chiara.

"Sono quattro ettari di territorio – ha dichiarato il primo cittadino – nel cuore del centro storico. Abbiamo un Piano operativo comunale che attende di essere approvato a ottobre: dobbiamo decidere insieme cosa fare. Serve un lavoro a 360 gradi, sia sul piano politico che su quello tecnico".

Tra i progetti indicati dal sindaco, già anticipati in passato, resta centrale l’ipotesi del Palacongressi, insieme a un giusto equilibrio tra strutture ricettive, residenziali e alloggi per studenti, da collegare al nuovo studentato previsto nell’area dell’ex caserma Artale. Sarebbero interessate agli immobili anche la Scuola Normale e l’Opera della Primaziale, quest’ultima con l’intenzione di ampliare il Museo delle Sinopie.