Asl, progetti e tempi. Si aspetta il permesso per la palazzina . Il Serd al Monoblocco

Per la nuova palazzina manca il permesso di costruire, per l’adeguamento del monoblocco si sta predisponendo la gara, per la casa di comunità di Avenza si attende il finanziamento. Intanto la Cisl è uscita dalla cabina di regia fra sindacati, istituzioni e Asl per la riorganizzazione dei servizi sanitari e tutti i sindacati monitorano progetti e cronoprogramma. Dall’ultima riunione, l’Asl ha prodotto un documento in cui si fa il punto. Il nuovo ospedale da 9 milioni di euro (fondi regionali e aziendali) che sarà realizzato nel parcheggio lato Massa del Monoblocco, sarà organizzato su quattro piani che dovranno contenere l’accettazione, il Cup, la diagnostica per immagini al piano terra. Al primo piano oculistica interventistica e ambulatoriale, al secondo dermatologia, al terzo ambulatori specialistici.

Per quanto riguarda il cronoprogramma siamo in attesa del permesso a costruire. L’Asl ha aderito alle gare di Invitalia per i lavori e il coordinamento della sicurezza è in sede di esecuzione. Intanto la Regione ha sottoscritto la convenzione con Invitalia e ilo cantiere, che si dovrebbe aprire entro settembre, dovrà durare 850 giorni, dicembre 2027. Per il risanamento del Monoblocco e la ristrutturazione parziale di alcuni piani, con 6 milioni si prevede di trasferirvi il Serd, la salute mentale, la riabilitazione funzionale e la medicina legale oltre ad alcune attività amministrative e di supporto. È in corso la predisposizione della gara per l’affidamento del progetto esecutivo per poi accedere al finanziamento entro la metà di settembre. La durata del cantiere sarà di 1100 giorni con un’apertura dei lavori prevista a ottobre 2027 e la fine entro settembre 2030. L’inizio lavori è comunque subordinato al completamento della nuova palazzina ed al trasferimento di tutte le attività ancora presenti nel monoblocco.

Per la Casa di comunità di Avenza il primo lotto prevede l’adeguamento strutturale e la ristrutturazione dell aparte non occupata per accreditare la struttura come sanitaria. Con 5 milioni e mezzo l’edifico, su due piani avrà accettazione e Cup, centro prelievi, ambulatori specialistici al piano terra. Al primo servizi sociali, medici di base e pediatri di libera scelta. Per il completamento della struttura sono in corso le procedure per l’istanza di una nuova ammissione all’articolo 20 e verifiche per l’ammissione a finanziamenti legati al risparmio energetico. Il progetto è stato approvato e inoltrato al ministero per l’ammissione al finanziamento otenuta lo scorso marzo. L’Asl ha aderito alle gare di Invitalia per l’aggiudicazione dell’appalto integrato. E’ stata sottoscritta la convenzione fra Regione e Invitalia. Per l’esecuzione dei lavori saranno necessari 750 giorni: si prevede l’avvio del cantiere entro settembre e, salvo ritardi in corso di esecuzione, una fine lavori entro settembre 2027.

"La sanità sta vivendo un periodo di trasformazione – sostiene la Cisl – Noi, usciti da tempo dalla Cabina di Regia, continuiamo a chiedere che il tavolo sanitario produca qualcosa. Questa volta hanno prodotto un documento con date e cifre. Riusciranno a rispettare i tempi? si pensi alla Palazzina di Monterosso, alla sistemazione del ‘monoblocco’. Siamo e saremo un pungolo, sia per informare lavoratori e cittadini, sia per dissentire quando le cose e i tempi non tornano".