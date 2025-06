10 giugno, aspettando S Giovanni: pronti al rito della Barca che mostra il futuro

Firenze, 10 giugno 2025 – Firenze si prepara a celebrare il suo patrono San Giovanni Battista, per la cui festa mancano 14 giorni. Un momento che è ricco di riti molto particolari, da preparare la vigilia della festa, per cui è bene non farsi trovare impreparati. Quello della ‘Barca di San Giovanni' è un rito meno conosciuto della più nota ‘acqua di san Giovanni’ dalle proprietà benefiche, ma che esiste da sempre. Secondo la tradizione servirebbe a interpretare in qualche modo i mesi successivi, se saranno di prosperità o meno, a livello personale e non solo.

Barca di San Giovanni: come si prepara

La realizzazione della ‘Barca’ di San Giovanni è molto semplice: serve solo una bacinella (che può essere una brocca o un ampio recipiente), dell’acqua e dell’albume di uovo. La brocca si riempie d’acqua, dentro si versa dell'albume d'uovo, e senza mescolare si lascia riposare tuta la notte. Il recipiente si deve mettere all'aperto, per consentire alla rugiada della notte magica tra il 23 e 24 giugno di fare il suo lavoro. Poi al mattino del 24 giugno, giorno di San Giovanni, si guarda la forma che ha preso. A quel punto bisogna prestare attenzione, perchè ogni solco, striatura, forma e piega potrebbe rivelare indizi sul futuro e sulla fortuna, sul tempo che farà, su matrimoni, gravidanze e anche su possibili e imminenti spostamenti.

I segni da interpretare

La mattina del 24 giugno, osservando l’acqua nel recipiente, si deve osservare con attenzione le striature che si formeranno per l’incontro tra l’acqua e l’albume, che andranno interpretate. Di solito quello che vediamo ha la forma di qualcosa che ricorda un veliero, per questo motivo viene chiamata “barca di San Giovanni”. Se le vele di questa barca sono spiegate, il significato è di prosperità per i prossimi mesi. Prosperità in particolare dal punto di vista meteo, con condizioni climatiche favorevoli che, e qui sta la tradizione che arriva dal passato, andranno a dare un buon raccolto. Ecco come si leggono le forme della barca, che hanno innumerevoli interpretazioni: se la forma assomiglia a un uovo ci sarà una gravidanza imminente, mentre se tutto ha preso la forma di una torre allora presto ci sarà un cambiamento di residenza. Se invece compaiono delle bollicine, il matrimonio è alle porte. La forma di striature a forma di serpente, la presenza di malelingue. Se le vele sembrano spiegate, la stagione sarà bella e col sole, mentre se sono chiuse vuol dire che non mancheranno le piogge. Altra curiosità: la ‘Barca’ di San Giovanni, diventa il 29 giugno il rito del ‘Veliero’ di San Pietro: in pratica la tradizione è la stessa, ma da famiglia a famiglia, da regione a regione, cambia il giorno in cui viene messa in atto.

Maurizio Costanzo