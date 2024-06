La barca di San Giovanni diventa il veliero di San Pietro: tradizione in Toscana

Firenze, 29 giugno 2024 – La barca di San Giovanni, rito e tradizione tipica del 24 giugno, giorno di San Giovanni, diventa il 29 giugno il veliero di San Pietro. La tradizione è la stessa, ma da famiglia a famiglia, da regione a regione, spesso cambia il giorno in cui viene messa in atto.

O nel giorno di San Giovanni, appunto, oppure nel giorno dedicato ai Santi Pietro e Paolo, che cade proprio il 29. Cambia anche il nome, ma il rito è lo stesso. Nei giorni scorsi, esattamente nel giorno di San Giovanni, avevamo pubblicato un articolo riguardante appunto il rito della barca di San Giovanni.

Molti lettori ci hanno scritto indicandoci il fatto che appunto lo stesso rito viene svolto da tanti in realtà il 29 con nome diverso. La tradizione è comunque la stessa. Nella notte tra il 28 e il 29 giugno, in un’ampolla o comunque in un recipiente in vetro capiente, viene messo un albume di uovo e dell’acqua.

Le striature che la mattina dopo saranno formate dall’acqua e dall’albume, a seconda della loro forma, avranno un significato diverso.