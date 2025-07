Mengo 2025, anche quest'anno Atam è sponsor

Arezzo, 1 luglio 2025 – «E' con grande piacere che siamo a inaugurare la XXI edizione del MEN/GO MUSIC FEST che rappresenta un appuntamento imprescindibile nel panorama culturale della nostra città, un evento che ogni anno riesce a coinvolgere migliaia di persone, regalando emozioni e arricchendo la nostra comunità con momenti di musica, arte e condivisione.

Anche quest'anno Atam è sponsor di questo importante evento che non solo valorizza il talento degli artisti locali e nazionali, ma ha anche un impatto significativo sul tessuto sociale ed economico di Arezzo. Atam sarà presente al prato di Arezzo tutte le serate del festival con un proprio stand per la promozione dei servizi di mobilità cittadina.

Crediamo fermamente che investire nella cultura sia fondamentale per promuovere lo sviluppo e il benessere della nostra città, e il MEN/GO MUSIC FEST è una dimostrazione concreta di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare valore e opportunità per tutti.

Visto il gradimento delle scorse edizioni del festival tutti coloro che avranno installato sul proprio smartphone la App Atam Parking, recandosi presso lo stand di Atam, potranno vincere numerosi gadget fra i quali una t-shirt realizzata in collaborazione con il Men/go Music Fest.

Desidero ringraziare gli organizzatori, i volontari e tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per rendere possibile questo evento. Il loro impegno è stato straordinario, soprattutto in un periodo complesso come quello che stiamo attraversando.

Concludo augurando a tutti un festival ricco di emozioni e momenti indimenticabili. Atam continuerà a sostenere iniziative come questa, perché crediamo nel potere della cultura di trasformare e migliorare la nostra società»