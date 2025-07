Arezzo, 1 luglio 2025 – Elettrocardiogramma e Holter in tutte le Farmacie Comunali di Arezzo

Le otto farmacie di città e frazioni sono state dotate delle strumentazioni per il monitoraggio cardiovascolare

L’investimento ha permesso di ampliare la dotazione tecnologica e potenziare il modello “farmacia dei servizi”

Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco e Holter Pressorio sono ora presenti capillarmente in tutte le Farmacie Comunali di Arezzo. Le otto farmacie di città e frazioni sono state dotate delle strumentazioni per ampliare i servizi finalizzati al monitoraggio cardiovascolare con rapidità, affidabilità e accessibilità, offrendo un supporto concreto alla prevenzione in un’ottica di prossimità e continuità assistenziale. La scelta delle Farmacie Comunali di Arezzo è stata di concretizzare un significativo investimento per ampliare la dotazione tecnologica e, di conseguenza, per potenziare il modello “farmacia dei servizi” capace di rispondere ai bisogni di cittadini e territorio in un regime di sussidiarietà con il Servizio Sanitario Nazionale.

La più recente novità, in quest’ottica, è testimoniata proprio dalla presenza permanente dei tre servizi nelle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “San Giuliano”, “Mecenate”, “San Leo” e “Ceciliano”. Tra i test prenotabili ed effettuabili in ognuna delle otto farmacie rientra l’Elettrocardiogramma per sottoporsi a un esame consigliato per sportivi amatoriali o agonisti, per soggetti a rischio quali diabetici e ipertesi, e per controlli in caso di insorgenza di segni o sintomi collegabili a patologie cardiache, mentre Holter Cardiaco e Holter Pressorio sono screening per monitorare nell’arco di un’intera giornata gli andamenti, rispettivamente, di cuore e pressione. Il prospetto dei servizi comprende anche l’analisi del sangue alle farmacie “Campo di Marte” e “Giotto” che, in pochi minuti, permette di effettuare ben quaranta esami ematici e di ottenere informazioni sul proprio stato di salute relativamente a valori quali emoglobina glicata, glicemia, funzionalità renale e profilo lipidico. A completare questa dotazione è la Densitometria Ossea Computerizzata che resterà a rotazione nelle otto farmacie e che, tramite onde a ultrasuoni al calcagno, monitora i cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica. Gli esami disponibili nelle Farmacie Comunali di Arezzo forniscono una reportistica da cui cogliere eventuali segnali di allarme da valutare con uno specialista o con il medico curante. «Dotare tutte le otto farmacie di questi servizi - spiega il dottor Ennio Duranti, presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo, - significa mettere a disposizione della comunità un sistema di prevenzione e valutazione tempestiva, rafforzando il ruolo strategico delle stesse farmacie come primo presidio sanitario di prossimità. Purtroppo, nel mondo, oltre il 30% degli ipertesi non sa di esserlo e a questo si aggiunge, nella maggior parte dei casi, anche una cardiopatia iniziale, dunque è importante sviluppare una cultura della prevenzione e della cura di sé. Fino a ora, le strumentazioni non coprivano tutte le nostre farmacie ed erano sottoposte a una rotazione, mentre questo investimento è un passo fondamentale per garantire un accesso più facile e veloce a esami fondamentali per la tutela del benessere cardiovascolare».