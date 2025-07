A Punto Radio arriva la Banda Leon

Pisa, 1 luglio 2025 - Nuovo appuntamento domani alle 14 sulle frequenze di Punto Radio Cascina con Luca Doni e Alex Galli e il programma Cartoline Digitali, che questa settimana propone l'intervista alla Banda Leon, capitanata da Philippe Leon, con il nuovo singolo "Una medicina". La trasmissione può essere seguita anche su diretta Fb. Intanto, è già disponibile in radio e sulle piattaforme digitali “Una medicina”, il nuovo singolo di Banda Leon, distribuito da L’n’R Productions/Universal Music.

Un brano che si distingue per il suo potere evocativo: un invito a immergersi in un viaggio emotivo e fisico dove l’amore è la cura assoluta. Le sonorità calde, le atmosfere pop rock con sfumature folk, e la poetica del videoclip trasportano l’ascoltatore in un mondo dove il desiderio e la passione diventano un linguaggio universale. Il gruppo composto da Philippe Leon, Linda Edelhoff e Fabio Colasante rappresenta un progetto che va oltre i confini della musica, coinvolgendo artisti da diverse discipline: pittura, scultura, fotografia. Il leader Philippe Leon, già autore per Celentano, Mina, Loredana Bertè, è anche pittore di ispirazione pop e neo pop, mentre Linda Edelhoff è una scultrice e Fabio Colasante uno scultore elettronico oltre a essere un raffinato bassista.