Parco di via Arno diffuso di rifiuti, la protesta di nonni e genitori

Arezzo, 1 luglio 2025 – Cestini stracolmi, spazzatura abbandonata a terra. Bottiglie di vetro e di plastica, buste, bicchieri, piatti, cartoni di birra, resti di pic nic e bivacchi improvvisati. Lattine abbandonate nel prato, resti di palloncini usati per i givettoni lasciati ovunque. Inciviltà e sporco. Cartoline dal parco di via Arno, per tutti "il campino". Un'area verde cittadina super frequentata dai residenti di zona, da Saione al Gattolino, ma anche da tantissimi altri aretini che qui trovano un parco immerso nel verde, panchine, pineta, pista da pattinaggio, campo da basket e da pallavolo, scivoli, altalene e tantissimi giochi per bambini, un grande campo da calcio. Oltre ad una apprezzata zona cani. Preso d'assalto nelle giornate estive, molti qui tirano tardi anche la sera. Ma da qualche tempo le segnalazioni dei cittadini si sprecano denunciando la situazione in cui versa questo polmone verde situato lungo la ferrovia. "Abbiamo più volte sollecitato Sei Toscana per intervenire - spiegano i residenti di zona - il parco Mincio sembra una discarica a cielo aperto, molti nonni e genitori si sono lamentati perché da un mese a questa parte il parco versa in terribili condizioni. Portiamo i bambini a giocare in quella che ormai sembra una vera discarica a cielo aperto. Ci rivolgiamo al giornale perché gli abitanti del quartiere non rimangono soli. Dobbiamo tornare a frequentare il parco che tanto amiamo una volta liberato dai rifiuti che sono disseminati ovunque. Colpa dell'inciviltà di molti ma anche di un mancato e tempestivo svuotamento dei cestini".