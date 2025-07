Arezzo, 1 luglio 2025 – La Valdichiana e Castiglion Fiorentino protagonisti del fotolibro “Elefanti toscani e girasoli”

La Valdichiana e Castiglion Fiorentino sono i protagonisti di un fotolibro realizzato da una coppia di fotografi, Ulrike Leinemann e Thomas Gutschi, lei tedesca e lui austriaco. Il libro, frutto di un lungo lavoro durato circa tre anni, è stato consegnato direttamente dai due autori al Sindaco Mario Agnelli sabato 14 giugno, in Piazzale Garibaldi a margine del Paliotto.

Il volume, dall’evocativo titolo “Elefanti toscani e girasoli – un non ricettario della Valdichiana”, raccoglie immagini suggestive del territorio, accompagnate da descrizioni, racconti di vita quotidiana e ricette della tradizione locale. Tra le pagine del libro, grande spazio è dato a Castiglion Fiorentino, con le sue tradizioni secolari, i suoi eventi simbolo come, ad esempio, il Palio dei Rioni e le processioni pasquali.

La Valdichiana viene raccontata in maniera autentica, con uno sguardo attento alla sua identità profonda, ai suoi sapori e alle persone che la vivono. Non mancano inoltre riferimenti alla gastronomia locale: dai pici all’aglione ai crostini neri, dalla carne chianina al cinghiale, fino alla schiacciata con l’uva e la pasta fatta in casa, a testimonianza di un patrimonio culinario unico che ha affascinato i due autori.

Il libro si propone come una vera e propria finestra sulla Valdichiana e su Castiglion Fiorentino, un vero e proprio invito a scoprire il nostro territorio attraverso gli occhi innamorati e attenti di Ulrike e Thomas.

“È stato meraviglioso ricevere così tanto supporto per il nostro lavoro negli ultimi tre anni. Il Palio è un evento incredibile, e faremo di tutto per tornarci ogni anno. Un grande ringraziamento al sindaco Agnelli e a tutti coloro che ci hanno sostenuto, da Pierpaolo Mangani a tutti i fotografi, i rioni e tutte le persone meravigliose che ci hanno accolto con entusiasmo e affetto. Siamo venuti anni fa come semplici turisti, e oggi sentiamo il desiderio di restituire almeno un po’ dell’ospitalità che abbiamo ricevuto. Ora abbiamo tantissimi amici a Castiglion Fiorentino: è stata davvero una delle esperienze più belle della nostra vita. Far parte di questa città e di questa regione è stato qualcosa di straordinario!”, dichiarano Ulrike Leinemann e Thomas Gutschi.