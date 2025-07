Arezzo, 1 luglio 2025 – Si elegge la nuova miss Anghiari, una serata all’insegna della bellezza

L’appuntamento domani mercoledì 2 luglio in piazza IV Novembre

La selezione di Miss Toscana apre domani mercoledì 2 luglio la ventesima edizione dei “Mercoledì di Anghiari”. Subito una serata all’insegna della bellezza con l’elezione di Miss Anghiari con inizio alle 21,30 in piazza IV Novembre a ingresso libero. Si tratta il primo di nove appuntamenti tra musica, mercatini, spettacoli e serate a tema. Un modo per vivere il mese di luglio in modo spensierato e con un programma capace di soddisfare tutti i gusti.

L’evento della selezione di Miss Toscana e l’intero cartellone è stato presentato nella sala del Consiglio comunale ed è organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Vie di Anghiari” e dalla Confesercenti in collaborazione con il Comune di Anghiari, l’Associazione Pro-Anghiari, con il contributo della Regione Toscana, Toscana promozione Turistica e Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. A presentare le ragazze in gara sarà l’attore e showman Raffaello Zanieri.