Arezzo, 30 agosto 2025 – Le celebrazioni per la Madonna del Bagno entrano nel vivo
Dopo una settimana densa di celebrazioni giornaliere al Santuario, in questo fine settimana entrano nel vivo i festeggiamenti dedicati alla Madonna del Bagno, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità castiglionese.
Stasera, sabato 30 agosto alle ore 20.30, è in programma il tradizionale pellegrinaggio da Piazzale Garibaldi al Santuario, a cui seguirà la Santa Messa celebrata da Mons. Alvaro Bardelli.
La giornata più attesa sarà quella di domani, domenica 31 agosto, dedicata a Maria SS. Ausiliatrice titolare del Santuario: le Messe accompagneranno l’intera giornata, culminando con la celebrazione solenne presieduta da Mons. Vittorio Gepponi.
I festeggiamenti si concluderanno lunedì 1° settembre con la Giornata del Ringraziamento e del Suffragio. Alle ore 18.00 la Messa sarà celebrata da Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. In questa occasione i rioni di Castiglion Fiorentino renderanno omaggio alla Madonna del Bagno, suggellando la chiusura delle celebrazioni.