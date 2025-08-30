Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Le celebrazioni per la Madonna del Bagno entrano nel vivo
30 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
30 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Le celebrazioni per la Madonna del Bagno entrano nel vivo

E’ uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità castiglionese

madonna del bagno

Arezzo, 30 agosto 2025 – Le celebrazioni per la Madonna del Bagno entrano nel vivo

Dopo una settimana densa di celebrazioni giornaliere al Santuario, in questo fine settimana entrano nel vivo i festeggiamenti dedicati alla Madonna del Bagno, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità castiglionese.

Stasera, sabato 30 agosto alle ore 20.30, è in programma il tradizionale pellegrinaggio da Piazzale Garibaldi al Santuario, a cui seguirà la Santa Messa celebrata da Mons. Alvaro Bardelli.

La giornata più attesa sarà quella di domani, domenica 31 agosto, dedicata a Maria SS. Ausiliatrice titolare del Santuario: le Messe accompagneranno l’intera giornata, culminando con la celebrazione solenne presieduta da Mons. Vittorio Gepponi.

I festeggiamenti si concluderanno lunedì 1° settembre con la Giornata del Ringraziamento e del Suffragio. Alle ore 18.00 la Messa sarà celebrata da Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. In questa occasione i rioni di Castiglion Fiorentino renderanno omaggio alla Madonna del Bagno, suggellando la chiusura delle celebrazioni.

