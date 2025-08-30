Meteo Toscana, l’allerta si sposta: ecco i comuni coinvolti. Poi tregua ma per due giorni

Firenze, 30 agosto 2025 – Finita l’allerta gialla sulla Toscana nord-occidentale (costa nord, Lunigiana, Garfagnana), adesso l’avviso meteo si sposta nell’entroterra.
L’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti è in vigore fino alle 19. In realtà l’allerta è arrivata quando a Firenze era già passato un bel temporale… In ogni caso fino alle 19 di sabato 30 agosto l’allerta gialla riguarda le province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, tutto il Valdarno, Valdera, Valdelsa, Valdichiana, Valtiberina, Valle del Serchio, Mugello, Romagna Toscana.
Il vento forte
Da segnalare il forte vento di libeccio sulla costa: gli anemometri della Regione hanno registrato raffiche a 77 chilometri orari sul lungomare di Viareggio e quasi 70 all’ora a Forte dei Marmi, quasi 60 all’ora a Bocca d’Arno.
La pioggia
Dalla scorsa mezzanotte un vero diluvio ha interessato in particolare la Lucchesia: a Vagli di Sotto caduti 87 millimetri di pioggia (cioè 87 litri per metro quadrato di terreno), a Gallicano 65, a Minucciano 64, a Fornovolasco 63, a Barga 62, a Camporgiano 58. Da segnalare anche i 64 mm di Stazzema.
Le previsioni
Secondo il Lamma, ci attende una domenica 31 agosto con cielo sereno o poco nuvoloso salvo banchi di nebbia in mattinata. Nel pomeriggio possibili addensamenti cumuliformi sui rilievi; non si escludono brevi rovesci sui rilievi settentrionali. Però martedì la cartina del meteo è piena di pioggia e temporali…
I comuni coinvolti dall’allerta gialla
- Abetone Cutigliano (PT)
- Agliana (PT)
- Altopascio (LU)
- Anghiari (AR)
- Arezzo (AR)
- Asciano (SI)
- Badia Tedalda (AR)
- Bagni di Lucca (LU)
- Bagno a Ripoli (FI)
- Barberino di Mugello (FI)
- Barberino Val d'Elsa (FI)
- Barga (LU)
- Bibbiena (AR)
- Bientina (PI)
- Borgo a Mozzano (LU)
- Borgo San Lorenzo (FI)
- Bucine (AR)
- Buggiano (PT)
- Buonconvento (SI)
- Buti (PI)
- Calci (PI)
- Calcinaia (PI)
- Calenzano (FI)
- Campi Bisenzio (FI)
- Camporgiano (LU)
- Cantagallo (PO)
- Capannoli (PI)
- Capannori (LU)
- Capolona (AR)
- Capraia e Limite (FI)
- Caprese Michelangelo (AR)
- Careggine (LU)
- Carmignano (PO)
- Casciana Terme Lari (PI)
- Cascina (PI)
- Casole d'Elsa (SI)
- Castel Focognano (AR)
- Castel San Niccolo' (AR)
- Castelfiorentino (FI)
- Castelfranco di Sotto (PI)
- Castelfranco Piandisco' (AR)
- Castellina in Chianti (SI)
- Castelnuovo Berardenga (SI)
- Castelnuovo di Garfagnana (LU)
- Castiglion Fibocchi (AR)
- Castiglion Fiorentino (AR)
- Castiglione di Garfagnana (LU)
- Cavriglia (AR)
- Cerreto Guidi (FI)
- Certaldo (FI)
- Chianciano Terme (SI)
- Chianni (PI)
- Chiesina Uzzanese (PT)
- Chitignano (AR)
- Chiusdino (SI)
- Chiusi (SI)
- Chiusi della Verna (AR)
- Civitella in Val di Chiana (AR)
- Colle di Val d'Elsa (SI)
- Collesalvetti (LI)
- Coreglia Antelminelli (LU)
- Cortona (AR)
- Crespina Lorenzana (PI)
- Dicomano (FI)
- Empoli (FI)
- Fabbriche di Vergemoli (LU)
- Fauglia (PI)
- Fiesole (FI)
- Figline e Incisa Valdarno (FI)
- Firenze (FI)
- Firenzuola (FI)
- Foiano della Chiana (AR)
- Fosciandora (LU)
- Fucecchio (FI)
- Gaiole in Chianti (SI)
- Gallicano (LU)
- Gambassi Terme (FI)
- Greve in Chianti (FI)
- Impruneta (FI)
- Lajatico (PI)
- Lamporecchio (PT)
- Larciano (PT)
- Lastra a Signa (FI)
- Laterina Pergine Valdarno (AR)
- Londa (FI)
- Loro Ciuffenna (AR)
- Lucca (LU)
- Lucignano (AR)
- Marciano della Chiana (AR)
- Marliana (PT)
- Marradi (FI)
- Massa e Cozzile (PT)
- Massarosa (LU)
- Minucciano (LU)
- Molazzana (LU)
- Monsummano Terme (PT)
- Montaione (FI)
- Montale (PT)
- Monte San Savino (AR)
- Montecarlo (LU)
- Montecatini-Terme (PT)
- Montelupo Fiorentino (FI)
- Montemignaio (AR)
- Montemurlo (PO)
- Montepulciano (SI)
- Monterchi (AR)
- Monteriggioni (SI)
- Monteroni d'Arbia (SI)
- Montespertoli (FI)
- Montevarchi (AR)
- Monticiano (SI)
- Montopoli in Val d'Arno (PI)
- Murlo (SI)
- Ortignano Raggiolo (AR)
- Palaia (PI)
- Palazzuolo sul Senio (FI)
- Peccioli (PI)
- Pelago (FI)
- Pescaglia (LU)
- Pescia (PT)
- Piazza al Serchio (LU)
- Pieve a Nievole (PT)
- Pieve Fosciana (LU)
- Pieve Santo Stefano (AR)
- Pistoia (PT)
- Poggibonsi (SI)
- Poggio a Caiano (PO)
- Ponsacco (PI)
- Pontassieve (FI)
- Ponte Buggianese (PT)
- Pontedera (PI)
- Poppi (AR)
- Porcari (LU)
- Prato (PO)
- Pratovecchio Stia (AR)
- Quarrata (PT)
- Radda in Chianti (SI)
- Rapolano Terme (SI)
- Reggello (FI)
- Rignano sull'Arno (FI)
- Rufina (FI)
- Sambuca Pistoiese (PT)
- San Casciano in Val di Pesa (FI)
- San Gimignano (SI)
- San Giovanni Valdarno (AR)
- San Godenzo (FI)
- San Marcello Piteglio (PT)
- San Miniato (PI)
- San Romano in Garfagnana (LU)
- Sansepolcro (AR)
- Santa Croce sull'Arno (PI)
- Santa Maria a Monte (PI)
- Scandicci (FI)
- Scarperia e San Piero (FI)
- Seravezza (LU)
- Serravalle Pistoiese (PT)
- Sestino (AR)
- Sesto Fiorentino (FI)
- Siena (SI)
- Signa (FI)
- Sillano Giuncugnano (LU)
- Sinalunga (SI)
- Sovicille (SI)
- Stazzema (LU)
- Subbiano (AR)
- Talla (AR)
- Tavarnelle Val di Pesa (FI)
- Terranuova Bracciolini (AR)
- Terricciola (PI)
- Torrita di Siena (SI)
- Trequanda (SI)
- Uzzano (PT)
- Vagli Sotto (LU)
- Vaglia (FI)
- Vaiano (PO)
- Vernio (PO)
- Vicchio (FI)
- Vicopisano (PI)
- Villa Basilica (LU)
- Villa Collemandina (LU)
- Vinci (FI)
- Volterra (PI)