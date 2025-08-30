Meteo Toscana, l’allerta si sposta: ecco i comuni coinvolti. Poi tregua ma per due giorni

Firenze, 30 agosto 2025 – Finita l’allerta gialla sulla Toscana nord-occidentale (costa nord, Lunigiana, Garfagnana), adesso l’avviso meteo si sposta nell’entroterra.

Allerta meteo gialla in Toscana

L’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti è in vigore fino alle 19. In realtà l’allerta è arrivata quando a Firenze era già passato un bel temporale… In ogni caso fino alle 19 di sabato 30 agosto l’allerta gialla riguarda le province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, tutto il Valdarno, Valdera, Valdelsa, Valdichiana, Valtiberina, Valle del Serchio, Mugello, Romagna Toscana.

Il vento forte

Da segnalare il forte vento di libeccio sulla costa: gli anemometri della Regione hanno registrato raffiche a 77 chilometri orari sul lungomare di Viareggio e quasi 70 all’ora a Forte dei Marmi, quasi 60 all’ora a Bocca d’Arno.

La pioggia

Dalla scorsa mezzanotte un vero diluvio ha interessato in particolare la Lucchesia: a Vagli di Sotto caduti 87 millimetri di pioggia (cioè 87 litri per metro quadrato di terreno), a Gallicano 65, a Minucciano 64, a Fornovolasco 63, a Barga 62, a Camporgiano 58. Da segnalare anche i 64 mm di Stazzema.

Le previsioni

Secondo il Lamma, ci attende una domenica 31 agosto con cielo sereno o poco nuvoloso salvo banchi di nebbia in mattinata. Nel pomeriggio possibili addensamenti cumuliformi sui rilievi; non si escludono brevi rovesci sui rilievi settentrionali. Però martedì la cartina del meteo è piena di pioggia e temporali…

