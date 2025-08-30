ARezzo, 30 agosto 2025 – In vendita il fabbricato nelle colline di Montecchio denominato Madonna di Riccardi

Offerte da presentare entro il 26 Novembre 2025

Il Comune di Castiglion Fiorentino, visto che la struttura risulta non strategica per le funzioni istituzionali dell’ente, ha deciso di alienare il complesso immobiliare posto nelle vicinanze del Castello di Montecchio nel comune di Castiglion Fiorentino, in zona collinare nelle vicinanze della strada regionale n. 71.

L'area in vendita è formata da un fabbricato destinato ad uso ricettivo, una ex chiesa parrocchiale (Madonna di Riccardi) un corpo secondario destinato ad uso abitativo e ricettivo e un vicino terreno agricolo destinato a uliveto.

L’immobile principale è costituito da locali abitativi pari a 192 mq e locali per altri servizi per 175 mq a cui si aggiungono circa 100 mq siti in un fabbricato secondario e 153 mq relativi alla Chiesa. La proprietà comprende anche un uliveto di oltre 5000 mq e un resede di circa 1000 mq.

Il prezzo a base d’asta è di 393.000,00 euro di cui 330.000,00 euro per l’ex complesso ricettivo e la parte abitativa, 45.000,00 euro per la chiesa ed 18.000,00 euro per l’appezzamento di terreno agricolo destinato ad oliveto; le domande dovranno pervenire in modalità cartacea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglion Fiorentino, Piazza del Municipio, 12 52043 Castiglion Fiorentino entro le ore 12 del 26 Novembre 2025.

Di seguito il link della sezione bandi per visionare la documentazione e per la presentazione delle offerte: https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/it/news-category/565749