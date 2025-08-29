Nuova allerta meteo in Toscana. Temporali, vento forte e mareggiate in arrivo

Firenze, 29 agosto 2025 – Passata è la tempesta, ma ne arriva subito un’altra. Sulla carta la nuova allerta meteo è più lieve rispetto a quella di giovedì sera (che infatti era arancione), ma insiste sempre sulla stessa zona, la Toscana nord occidentale.
L’allerta gialla è per rischio idrogeologico e temporali forti, ma anche per vento forte e mareggiate.
L’allerta per rischio idrogeologico e temporali scatta alle 22 di venerdì 29 agosto e termina alle 13 di sabato 30 agosto.
L’allerta per vento forte di libeccio va dalle di venerdì alle 13 di sabato e riguarda la costa pisana, livornese e le isole dell’Arcipelago.
Infine l’allerta per mareggiate riguarda la costa centrale, dalla Versilia fino a Piombino, dalle 15 di venerdì alle 13 di sabato.
I comuni interessati
I comuni che rientrano nella zona dell’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sono 107 divisi in sei province:
- Abetone Cutigliano (PT)
- Altopascio (LU)
- Aulla (MS)
- Bagni di Lucca (LU)
- Bagnone (MS)
- Barga (LU)
- Bibbona (LI)
- Bientina (PI)
- Borgo a Mozzano (LU)
- Buggiano (PT)
- Buti (PI)
- Calci (PI)
- Calcinaia (PI)
- Camaiore (LU)
- Campo nell'Elba (LI)
- Camporgiano (LU)
- Capannoli (PI)
- Capannori (LU)
- Capoliveri (LI)
- Capraia e Limite (FI)
- Capraia Isola (LI)
- Careggine (LU)
- Carrara (MS)
- Casciana Terme Lari (PI)
- Cascina (PI)
- Casola in Lunigiana (MS)
- Castagneto Carducci (LI)
- Castelfranco di Sotto (PI)
- Castelnuovo di Garfagnana (LU)
- Castiglione di Garfagnana (LU)
- Cecina (LI)
- Cerreto Guidi (FI)
- Chiesina Uzzanese (PT)
- Collesalvetti (LI)
- Comano (MS)
- Coreglia Antelminelli (LU)
- Crespina Lorenzana (PI)
- Empoli (FI)
- Fabbriche di Vergemoli (LU)
- Fauglia (PI)
- Filattiera (MS)
- Fivizzano (MS)
- Forte dei Marmi (LU)
- Fosciandora (LU)
- Fosdinovo (MS)
- Fucecchio (FI)
- Gallicano (LU)
- Gorgona (LI)
- Lamporecchio (PT)
- Larciano (PT)
- Licciana Nardi (MS)
- Livorno (LI)
- Lucca (LU)
- Marciana (LI)
- Marciana Marina (LI)
- Marliana (PT)
- Massa (MS)
- Massa e Cozzile (PT)
- Massarosa (LU)
- Minucciano (LU)
- Molazzana (LU)
- Monsummano Terme (PT)
- Montecarlo (LU)
- Montecatini-Terme (PT)
- Montelupo Fiorentino (FI)
- Montignoso (MS)
- Montopoli in Val d'Arno (PI)
- Mulazzo (MS)
- Pescaglia (LU)
- Pescia (PT)
- Piazza al Serchio (LU)
- Pietrasanta (LU)
- Pieve a Nievole (PT)
- Pieve Fosciana (LU)
- Piombino (LI)
- Pisa (PI)
- Podenzana (MS)
- Ponsacco (PI)
- Ponte Buggianese (PT)
- Pontedera (PI)
- Pontremoli (MS)
- Porcari (LU)
- Porto Azzurro (LI)
- Portoferraio (LI)
- Rio (LI)
- Rosignano Marittimo (LI)
- San Giuliano Terme (PI)
- San Marcello Piteglio (PT)
- San Miniato (PI)
- San Romano in Garfagnana (LU)
- San Vincenzo (LI)
- Santa Croce sull'Arno (PI)
- Santa Maria a Monte (PI)
- Seravezza (LU)
- Sillano Giuncugnano (LU)
- Stazzema (LU)
- Tresana (MS)
- Uzzano (PT)
- Vagli Sotto (LU)
- Vecchiano (PI)
- Viareggio (LU)
- Vicopisano (PI)
- Villa Basilica (LU)
- Villa Collemandina (LU)
- Villafranca in Lunigiana (MS)
- Vinci (FI)
- Zeri (MS)