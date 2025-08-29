Nuova allerta meteo in Toscana. Temporali, vento forte e mareggiate in arrivo

Perché serve il piano casa

Perché serve il piano casa
29 ago 2025
Dopo la bufera di venerdì sera nuove previsioni di maltempo sulla Toscana nord occidentale. Vento forte di libeccio e mareggiate sulla costa centrale

Firenze, 29 agosto 2025 – Passata è la tempesta, ma ne arriva subito un’altra. Sulla carta la nuova allerta meteo è più lieve rispetto a quella di giovedì sera (che infatti era arancione), ma insiste sempre sulla stessa zona, la Toscana nord occidentale.

L’allerta gialla è per rischio idrogeologico e temporali forti, ma anche per vento forte e mareggiate.

L’allerta per rischio idrogeologico e temporali scatta alle 22 di venerdì 29 agosto e termina alle 13 di sabato 30 agosto.

L’allerta per vento forte di libeccio va dalle di venerdì alle 13 di sabato e riguarda la costa pisana, livornese e le isole dell’Arcipelago.

Infine l’allerta per mareggiate riguarda la costa centrale, dalla Versilia fino a Piombino, dalle 15 di venerdì alle 13 di sabato.

I comuni interessati

I comuni che rientrano nella zona dell’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sono 107 divisi in sei province:

  • Abetone Cutigliano (PT)
  • Altopascio (LU)
  • Aulla (MS)
  • Bagni di Lucca (LU)
  • Bagnone (MS)
  • Barga (LU)
  • Bibbona (LI)
  • Bientina (PI)
  • Borgo a Mozzano (LU)
  • Buggiano (PT)
  • Buti (PI)
  • Calci (PI)
  • Calcinaia (PI)
  • Camaiore (LU)
  • Campo nell'Elba (LI)
  • Camporgiano (LU)
  • Capannoli (PI)
  • Capannori (LU)
  • Capoliveri (LI)
  • Capraia e Limite (FI)
  • Capraia Isola (LI)
  • Careggine (LU)
  • Carrara (MS)
  • Casciana Terme Lari (PI)
  • Cascina (PI)
  • Casola in Lunigiana (MS)
  • Castagneto Carducci (LI)
  • Castelfranco di Sotto (PI)
  • Castelnuovo di Garfagnana (LU)
  • Castiglione di Garfagnana (LU)
  • Cecina (LI)
  • Cerreto Guidi (FI)
  • Chiesina Uzzanese (PT)
  • Collesalvetti (LI)
  • Comano (MS)
  • Coreglia Antelminelli (LU)
  • Crespina Lorenzana (PI)
  • Empoli (FI)
  • Fabbriche di Vergemoli (LU)
  • Fauglia (PI)
  • Filattiera (MS)
  • Fivizzano (MS)
  • Forte dei Marmi (LU)
  • Fosciandora (LU)
  • Fosdinovo (MS)
  • Fucecchio (FI)
  • Gallicano (LU)
  • Gorgona (LI)
  • Lamporecchio (PT)
  • Larciano (PT)
  • Licciana Nardi (MS)
  • Livorno (LI)
  • Lucca (LU)
  • Marciana (LI)
  • Marciana Marina (LI)
  • Marliana (PT)
  • Massa (MS)
  • Massa e Cozzile (PT)
  • Massarosa (LU)
  • Minucciano (LU)
  • Molazzana (LU)
  • Monsummano Terme (PT)
  • Montecarlo (LU)
  • Montecatini-Terme (PT)
  • Montelupo Fiorentino (FI)
  • Montignoso (MS)
  • Montopoli in Val d'Arno (PI)
  • Mulazzo (MS)
  • Pescaglia (LU)
  • Pescia (PT)
  • Piazza al Serchio (LU)
  • Pietrasanta (LU)
  • Pieve a Nievole (PT)
  • Pieve Fosciana (LU)
  • Piombino (LI)
  • Pisa (PI)
  • Podenzana (MS)
  • Ponsacco (PI)
  • Ponte Buggianese (PT)
  • Pontedera (PI)
  • Pontremoli (MS)
  • Porcari (LU)
  • Porto Azzurro (LI)
  • Portoferraio (LI)
  • Rio (LI)
  • Rosignano Marittimo (LI)
  • San Giuliano Terme (PI)
  • San Marcello Piteglio (PT)
  • San Miniato (PI)
  • San Romano in Garfagnana (LU)
  • San Vincenzo (LI)
  • Santa Croce sull'Arno (PI)
  • Santa Maria a Monte (PI)
  • Seravezza (LU)
  • Sillano Giuncugnano (LU)
  • Stazzema (LU)
  • Tresana (MS)
  • Uzzano (PT)
  • Vagli Sotto (LU)
  • Vecchiano (PI)
  • Viareggio (LU)
  • Vicopisano (PI)
  • Villa Basilica (LU)
  • Villa Collemandina (LU)
  • Villafranca in Lunigiana (MS)
  • Vinci (FI)
  • Zeri (MS)
