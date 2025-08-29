Nuova allerta meteo in Toscana. Temporali, vento forte e mareggiate in arrivo

Firenze, 29 agosto 2025 – Passata è la tempesta, ma ne arriva subito un’altra. Sulla carta la nuova allerta meteo è più lieve rispetto a quella di giovedì sera (che infatti era arancione), ma insiste sempre sulla stessa zona, la Toscana nord occidentale.

L’allerta gialla è per rischio idrogeologico e temporali forti, ma anche per vento forte e mareggiate.

L’allerta per rischio idrogeologico e temporali scatta alle 22 di venerdì 29 agosto e termina alle 13 di sabato 30 agosto.

L’allerta per vento forte di libeccio va dalle di venerdì alle 13 di sabato e riguarda la costa pisana, livornese e le isole dell’Arcipelago.

Infine l’allerta per mareggiate riguarda la costa centrale, dalla Versilia fino a Piombino, dalle 15 di venerdì alle 13 di sabato.

I comuni interessati

I comuni che rientrano nella zona dell’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sono 107 divisi in sei province: