Da lunedì 1° settembre al via i lavori di asfaltatura su Via Vittorio Veneto Da lunedì 1° settembre al via i lavori di asfaltatura su Via Vittorio Veneto

Arezzo, 29 agosto 2025 – Da lunedì 1° settembre al via i lavori di asfaltatura su Via Vittorio Veneto

Istituito divieto di sosta e di transito

Il Comune di Terranuova Bracciolini informa la cittadinanza che a partire da lunedì 1° settembre 2025, avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale di via Vittorio Veneto, con interventi di asfaltatura programmati per garantire maggiore sicurezza nella viabilità urbana.

I lavori rientrano in un più ampio piano di manutenzione straordinaria delle strade comunali, con un investimento del valore complessivo di circa 130 mila euro, che l’amministrazione sta portando avanti per migliorare la qualità delle infrastrutture e la sicurezza della circolazione.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni e tutelare la sicurezza di residenti, automobilisti e operatori, sarà necessario adottare alcune temporanee modifiche alla viabilità:

• Dal 1 al 5 settembre 2025, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, divieto di sosta e transito nel tratto compreso tra Piazza Trento e Via Montello.

• Dal 3 al 10 settembre 2025, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, divieto di sosta e transito nel tratto compreso tra Via Montello e Piazza Fornaci.

• Dall’8 al 12 settembre 2025, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, divieto di sosta e transito nel tratto compreso tra Piazza Fornaci e Via Giorgio La Pira.

L’amministrazione comunale ricorda che saranno adottate tutte le misure possibili per ridurre i disagi e agevolare la mobilità alternativa durante il periodo dei lavori.

Si ringraziano sin d’ora i cittadini per la collaborazione.