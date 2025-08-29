Per lei l’attesa al pronto soccorso è troppo lunga: urla e caos, denuncia una donna

Piombino, 29 agosto 2025 – Ha dato in escandescenze al pronto soccorso e per questo è stata denunciata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi al pronto soccorso dell’ospedale di Piombino.

Secondo quanto ricostruito, la donna si era recata nel pomeriggio in pronto soccorso per una visita medica. Giunta in sala d’attesa del triage, avrebbe manifestato impazienza per la lunga attesa, assumendo rapidamente un comportamento collerico e aggressivo nei confronti del personale sanitario. La sua condotta ha creato ovviamente disagio e interrotto temporaneamente le normali attività del reparto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piombino, che hanno riportato la calma, evitato conseguenze per il personale e consentito la ripresa regolare delle visite. A carico della donna, identificata dai militari, è scattata la denuncia in stato di libertà.