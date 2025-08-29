Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca
CronacaPer lei l’attesa al pronto soccorso è troppo lunga: urla e caos, denuncia una donna
29 ago 2025
ELETTRA GULLE'
Cronaca
Per lei l’attesa al pronto soccorso è troppo lunga: urla e caos, denuncia una donna

E’ successo alcuni giorni fa. La signora ha mostrato un atteggiamento collerico nei confronti del personale sanitario, tanto che le normali attività sono state interrotte

carabinieri

carabinieri

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piombino, che hanno riportato la calma, evitato conseguenze per il personale e consentito la ripresa regolare delle visite. A carico della donna, identificata dai militari, è scattata la denuncia in stato di libertà.

