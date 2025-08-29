Arezzo, 29 agosto 2025 – Rischio incendi boschivi: prorogato al 21 settembre il divieto di abbruciamenti

È stato prorogato fino al 21 settembre 2025 il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali in tutta la Toscana. Slitta così di ventuno giorni il termine inizialmente fissato al 31 agosto, con il prolungamento del periodo a rischio incendi boschivi.

La decisione della Regione Toscana è legata alle previsioni meteorologiche che, dopo il passaggio delle perturbazioni attese per le prossime ore, segnalano il possibile ritorno di condizioni anticicloniche con temperatura elevata e tempo secco. Una situazione che potrebbe determinare un rischio medio-alto di innesco e sviluppo di incendi boschivi anche nelle prossime settimane.

Nel periodo a rischio, quindi:

1) è vietato qualsiasi abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali; 2) è vietata l'accensione di fuochi, salvo la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento forestale;

3) eventuali deroghe (campeggi temporanei, fuochi pirotecnici) possono essere autorizzate dagli enti competenti, con prescrizioni mirate a scongiurare ogni rischio di incendio.

La mancata osservanza dei divieti comporta sanzioni pesanti previste dalle disposizioni in materia. In caso di avvistamento di un incendio o di un principio di incendio è fondamentale segnalare immediatamente ai numeri: sala operativa regionale antincendi boschivi (800 425 425) e il numero unico per le emergenze (112).