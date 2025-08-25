Sfila la pistola alla guardia giurata e minaccia medici e pazienti: paura al pronto soccorso di Massa

Massa, 25 agosto 2025 – Paura all’ospedale Apuane di Massa, dove un paziente sottoposto a trattamento psichiatrico ha seminato il panico tra sanitari e operatori. E’ successo all’interno del pronto soccorso intorno alle 2 di stanotte, 25 agosto. Secondo la ricostruzione del personale sanitario, l’uomo di 34 è riuscito ad estrarre la pistola dalla fondina di una guardia giurata, minacciando i presenti.

Il paziente si era sottoposto ad una visita all’interno della struttura ospedaliera, nella zona fra il Triage pedonale e la sala di attesa numero 1. Una volta estratta l’arma ha iniziato a minacciare i circa 20 utenti in quel momento presenti. Gli operatori sanitari hanno provveduto in tempi rapidi a mettere in sicurezza i pazienti e loro stessi in luoghi sicuri vicino a loro e hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Nel frattempo un’altra guardia giurata che si trovava in Pronto soccorso come paziente, unitamente alla guardia cui era stata sottratta l'arma, hanno provveduto a neutralizzare il paziente.

Sono quindi giunte al pronto soccorso anche le forze dell'ordine chiamate dal personale. Dopo il colloquio con la Polizia e uno psichiatra e la perquisizione, il paziente è stato accompagnato nella sede del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Ringrazia tutto il personale dell'ospedale il direttore Giuliano Biselli. "Verrà avviata una valutazione interna sull'episodio - ha spiegato - chiedendo riscontro formale alla società che gestisce la vigilanza privata, pur ringraziando anche le due guardie giurate e ovviamente anche le forze dell'ordine intervenute in modo tempestivo".