25 ago 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
Sfila la pistola alla guardia giurata e minaccia medici e pazienti: paura al pronto soccorso di Massa

Un 34enne ha dato in escandescenze dopo una visita nel reparto psichiatrico. Neutralizzato grazie all’intervento di un’altra guardia giurata che si trovava in ospedale come paziente

L'ospedale Apuane di Massa

L'ospedale Apuane di Massa

Massa, 25 agosto 2025 – Paura all’ospedale Apuane di Massa, dove un paziente sottoposto a trattamento psichiatrico ha seminato il panico tra sanitari e operatori. E’ successo all’interno del pronto soccorso intorno alle 2 di stanotte, 25 agosto. Secondo la ricostruzione del personale sanitario, l’uomo di 34 è riuscito ad estrarre la pistola dalla fondina di una guardia giurata, minacciando i presenti.

Il paziente si era sottoposto ad una visita all’interno della struttura ospedaliera, nella zona fra il Triage pedonale e la sala di attesa numero 1. Una volta estratta l’arma ha iniziato a minacciare i circa 20 utenti in quel momento presenti. Gli operatori sanitari hanno provveduto in tempi rapidi a mettere in sicurezza i pazienti e loro stessi in luoghi sicuri vicino a loro e hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Nel frattempo un’altra guardia giurata che si trovava in Pronto soccorso come paziente, unitamente alla guardia cui era stata sottratta l'arma, hanno provveduto a neutralizzare il paziente.

Sono quindi giunte al pronto soccorso anche le forze dell'ordine chiamate dal personale. Dopo il colloquio con la Polizia e uno psichiatra e la perquisizione, il paziente è stato accompagnato nella sede del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Ringrazia tutto il personale dell'ospedale il direttore Giuliano Biselli. "Verrà avviata una valutazione interna sull'episodio - ha spiegato - chiedendo riscontro formale alla società che gestisce la vigilanza privata, pur ringraziando anche le due guardie giurate e ovviamente anche le forze dell'ordine intervenute in modo tempestivo".

