Massese scatenata affossa il Molicciara. Goleada da record per i bianconeri

La Massese ha avuto la domenica di riposo dopo la sgambata effettuata sabato pomeriggio a Castelnuovo Magra. Il test contro il Molicciara Colli 2014, formazione ligure di Seconda Categoria, è terminato in goleada (9-0) per i bianconeri che oltre agli infortunati Mapelli e Toracca non hanno schierato neppure Gatti, Zavatti e Marabese che hanno svolto un lavoro differenziato. Il tecnico Davide Marselli nella prima frazione ha schierato la squadra con un 4-3-1-2. L’undici di partenza è stato il seguente: Benassi, Vazio, Biagi, Andrei, Favret, Bertipagani, Franzetti, Centonze, Baudi, Buffa, Lucchesi. La Massese ha subito messo in cassaforte il risultato. Dopo un quarto d’ora si era già sul 3 a 0 con in gol tutto il tridente offensivo: Lucchesi, Buffa e Baudi.

Prima del riposo ancora Buffa ed il giovane Biagi hanno portato a 5 le reti delle zebre. Nella ripresa il mister di Fiumaretta ha rivoluzionato completamente la formazione passando al 4-3-3. Sono entrati Cozzolino, Grasso, Lasagna, Lucaccini, Bacci, Mariani, Grasselli, Caponi, Marcellusi, Marquez, Bonni. In campo c’erano anche alcuni giocatori in prova tra i quali Grasso, classe 2004 cresciuto nella Carrarese e con gli ultimi due anni in serie D con Crema e Grosseto, ed il massese Bonni che ha siglato una doppietta. In gol sono andati anche Mariani e Caponi. Questo pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi a Romito Magra e lo farà anche l’indomani recuperando la seduta saltata mercoledì scorso con l’annullamento per maltempo dell’amichevole contro il Sestri Levante.

Nella serata di domani in pieno centro storico, sulla scalinata del Duomo di Massa, si terrà la presentazione ufficiale degli organici completi della prima squadra e delle formazioni Juniores ed Allievi provinciali. L’organizzazione è affidata ad Extrapalco con conduzione a cura di Umberto Meruzzi. Mercoledì la Massese effettuerà l’ultimo test-match pre season che avverrà a Romito Magra con inizio alle 18:30 contro i dilettanti della Santerenzina. Gli allenamenti proseguiranno poi sino a venerdì. Sabato è previsto un giorno di stacco e domenica si inizierà a fare sul serio con la disputa del match d’andata del primo turno della Coppa Italia d’Eccellenza a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta. Il calcio d’inizio è previsto alle 15. In settimana, infine, è prevista l’uscita del calendario del campionato d’Eccellenza.

Gianluca Bondielli