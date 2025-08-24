Sfida combattuta: pari del Prato in extremis

Prato 1Lucchese 1

Prato (3-4-2-1): Fantoni; Berizzi (dal 68’ Iacoponi), Risaliti (dal 77’ Boccardi), Drapelli; Limberti (dal 46’ Sarpa), Settembrini (dall’82’ Galliani), Atzeni (dal 68’ Lattarulo), Zanon (dall’80’ Di Paola); Greselin (dal 46’ Mencagli), Rinaldini; Gioè. A disposizione Sebastiano, Fratoni. All. Venturi.

Lucchese (4-3-3): Milan (dal 70’ Rossi); Lorenzini (dal 46’ Allegrucci), Santeramo (dal 65’ Rotondo), Pupeschi, Venanzi (dal 60’ Xeka); Palma (dal 77’ Morisi), Palo (dal 65’ Picchi), Bartolotta; Caggianese (dal 60’ Russo), Piazze (dal 46’ Galotti), Maggiari (dal 77’ Onu). All. Pirozzi.

Arbitro: Giampiero Marongiu di Livorno. Note: Circa 800 spettatori. Ammoniti Piazze e Fantoni. Marcatori: Morisi al 90’, Gioè al 95’.

Il Prato evita la beffa contro la Lucchese nell’amichevole disputata al Lungobisenzio. Davanti a circa 800 spettatori, i biancazzurri, dopo aver fallito un rigore con Mencagli all’85’, vanno sotto al 90’ per un gol di Morisi. Ma proprio all’ultimo respiro la zuccata di Gioè vale l’1-1. Che sia test vero lo si capisce fin dalle prime battute, vista l’aggressività delle due squadre. Nonostante la differenza di categoria (la "Pantera" milita in Eccellenza), gli ospiti sono propositivi in avvio, anche se la prima occasione degna di nota capita ai biancazzurri: all’11’, sulla punizione battuta da Settembrini, Gioè fa la sponda per Risaliti, che da posizione invitante calcia a lato. Quattro minuti dopo è clamorosa l’opportunità per i rossoneri: su un rinvio dal fondo, Drapelli sbaglia il disimpegno favorendo Piazze, sul cui destro a botta sicura è miracoloso l’intervento di Fantoni, che salva i suoi anche grazie all’ausilio del palo. Il match scorre via senza grossi sussulti. Almeno fino al 35’, quando Atzeni salta tre avversari, entra in area, ma conclude sopra la traversa. La replica della Lucchese sta in un sinistro di Caggianese respinto da Fantoni. Prato sfortunatissimo quando Gioè da fuori area colpisce la traversa, con la sfera poi a terminare sul fondo. Al rientro in campo Gioè sfiora il bersaglio grosso.

Con la doppia punta (dentro Mencagli dopo l’intervallo) i lanieri sembrano più incisivi in fase offensiva, ma ad andare vicini al vantaggio sono i rossoneri al 65’ con Maggiari, il cui destro a giro non centra la porta di pochissimo. Il Prato ci prova fino alla fine e all’85’ Gioè si guadagna un rigore per fallo di Rotondo. Sul dischetto va Mencagli, che si fa ipnotizzare da Rossi, bravo a bloccare la sfera. Al 90’ i padroni di casa incassano addirittura la rete di Morisi, che di testa sfrutta al meglio l’assist di Bartolotta. Sull’ultimo corner a disposizione però Gioè sigla il pari.

Francesco Bocchini