Solo applausi al Ct Etruria. Battaglia ai supplementari

Niente da fare per il Ct Etruria. Il sogno di conquistare lo scudetto over 55 maschile a squadre di fronte al pubblico amico (il circolo pratese ha ospitato la final four) è sfumato agli extra time, in una giornata di gara, la quarta, che in realtà non era nemmeno prevista dal programma ma che proprio i veterani del club pratese erano riusciti a far diventare concreta grazie al successo in extremis ottenuto ai danni dell’Appia Country Roma nella terza giornata e che aveva rimandato l’assegnazione del titolo agli spareggi. I tennisti over 55 del Ct Etruria però non sono riusciti a ripetersi nel doppio di spareggio – appunto - di ieri mattina e stavolta hanno dovuto lasciare il passo, dopo un match tiratissimo, al team della Capitale (Vespan e Pertosa hanno battuto Gerbi e Filippeschi per 4-6 6-4 10-7) che poi sempre nel pomeriggio di ieri è andato a giocarsi lo scudetto nel doppio di spareggio conclusivo contro il Match Ball di Bagno a Ripoli. E’ stato un torneo che sembrava infinito quello organizzato dal circolo presieduto da Marco D’Alò, perché il match decisivo è stato anche interrotto proprio nel suo momento clou dall’improvviso temporale che si è abbattuto su Prato, e per questo si è dovuto attendere fino al tardo pomeriggio per conoscere il nome del team vincente. Alla fine a prevalere è stata la coppia del Match Ball, Galli e Padovan (7-6 7-6 su Pace e Vespan), che ha perlomeno fatto in modo che lo scudetto fosse patrimonio toscano in questo 2025. Un plauso va comunque al Ct Etruria sia come squadra, che ha saputo lottare per giocarsi fino all’ultimo le sue chance di vittoria finale, sia come organizzazione di una tre giorni - poi diventata addirittura quattro - che ha davvero entusiasmato. Massimiliano Martini