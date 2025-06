Campionato Italiano Over 55: Ct Etruria agli Spareggi per il Titolo

La terza e ultima giornata delle finali del campionato italiano a squadra over 55 maschile, in svolgimento al Ct Etruria, non è stata tale.

Nel senso che grazie all’impresa compiuta dai padroni di casa nel match conclusivo in programma secondo il calendario regolare, tre squadre si sono ritrovate al primo posto a pari punti e quindi oggi si dovrà andare agli spareggi per assegnare il tricolore.

Un epilogo inaspettato che dunque prolunga una tre giorni che è stata molto emozionante, soprattutto per quanto accaduto ieri.

Il Ct Etruria, infatti, ha guadagnato la possibilità di andare al doppio di spareggio grazie al successo ottenuto sull’Appia Roma in extremis, grazie al successo siglato dalla coppia Gerbi-Filippeschi per 7-6 6-2, dopo che Carcani aveva perso il singolare iniziale e che nel secondo Di Vita aveva vinto ristabilendo la parità.

Così, al termine della terza giornata Ct Etruria, Appia Roma e Match Ball Bagno a Ripoli (che sempre ieri aveva battuto Stasi Lecce) hanno chiuso appaiati a quota 4 punti, situazione che ha determinato l’epilogo fuori programma ai doppi di spareggio.

Di conseguenza stamani il doppio del Ct Etruria se la dovrà vedere ancora con Appia Roma e il vincente nel pomeriggio sfiderà il Match Ball nel doppio che varrà come finalissima, guadagnato direttamente dai fiorentini grazie alla differenza set.

Appuntamento dunque oggi ancora al Ct Etruria per una giornata che si preannuncia nuovamente avvincente.

Arrivano buonissime notizie per le signore del tennis e per il movimento tennistico pratese in grande spolvero in questa esaltante stagione: la squadra del Tc Prato ladies (Tortorella, Collodel e Ciardi) ha vinto lo scudetto, le tre tenniste sono campionesse italiane over 60.

