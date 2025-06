Supercoppa Interprovinciale: Dagomari e Savoia si sfidano ad Agliana

La sfida delle sfide è in arrivo. I migliori studenti di Prato e Pistoia sono pronti ad affrontarsi nella Supercoppa Interprovinciale, che metterà di fronte venerdì (calcio d’avvio alle 21), allo stadio "Germano Bellucci" di Agliana, gli istituti vittoriosi della Prato School Cup e della Pistoia School Cup. In campo quindi il Dagomari e il Savoia. La rappresentativa dell’istituto superiore di via di Reggiana è reduce dall’affermazione nell’atto conclusivo della manifestazione pratese andato in scena sul terreno di gioco del "Bruno Chiavacci". Il Buzzi si è arreso solo ai calci di rigore (5-3), dopo che i regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Decisamente meno equilibrata è stata la finale del torneo pistoiese, con la formazione del Savoia ad avere ragione dell’ITT Fedi con il risultato di 3-1. Adesso è tempo per le due scuole di sfidarsi per decretare la supercampionessa. L’evento è promosso con finalità educative dall’Asd Scuole Sportive, nuova realtà del territorio affiliata all’ente di promozione sportiva Msp, che si impegna a diffondere lo sport tra i giovani come strumento di crescita personale e comunitaria, e che ha organizzato sia la Prato che la Pistoia School Cup, ottenendo un grande successo. Entrambe le manifestazioni infatti hanno coinvolto e attirato l’attenzione di centinaia di ragazzi, fra calciatori e tifosi. Non a caso, le finali hanno richiamato un folto numero di spettatori, per due serate contraddistinte da una gran bella cornice di pubblico. La sensazione è che anche la sfida di venerdì non sarà da meno.

Francesco Bocchini