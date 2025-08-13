Killer delle escort. Le indagini si allargano ad altre due scomparse. Tutti i punti da chiarire

Si allarga l’inchiesta sul "killer delle escort", Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni che ha confessato gli omicidi delle due giovani c romene – Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei – i cui resti sono stati ritrovati nel giugno scorso in un campo a ridosso di un casolare alle Panteraie a Montecatini Terme. La notizia è stata riportata ieri da La Repubblica. Già dalla prima confessione del rumeno, Procura di Prato e carabinieri avevano sospettato una catena di delitti seriali. Scavando su questo fronte, a partire dalle denunce di scomparsa, gli investigatori sarebbero arrivati ad altre due donne di cui non si hanno più notizie. Anche in questo caso giovani escort, ma tra chi indaga il riserbo è massimo.

A far pensare a una catena di delitti seriali, riporta Repubblica, anche i carabinieri del Reparto analisi criminologiche, che hanno tracciato il profilo di Vasile Frumuzache giudicando concreta la possibilità che abbia ucciso altre volte. Al centro il passato traumatico dell’uomo, che fino ai dieci anni sarebbe stato in balìa di un padre violento per essere poi abbandonato dalla mamma, che si era trasferita in Sicilia per lavoro. Frumuzache sarebbe rimasto in Romania con la sorellastra, che avrebbe a sua volta lo avrebbe però abbandonato quando lui aveva 14 anni. A quel punto avviene il trasferimento in Sicilia dove il rumeno ha passato diversi anni prima di trasferirsi a Monsummano con la famiglia che nel frattempo si era costruito: la moglie e i due figlioletti. "Non so perché le ho uccise – Le parole usate nel terzo interrogatorio – ho sempre reagito male ad un rifiuto". La pista dei delitti seriali è punteggiata anche da alcune analogie e elementi rituali, come l’uso degli stessi cellulari: nella notte dell’omicidio di Denisa, il killer avrebbe utilizzato la sim di Ana Maria, la prima escort uccisa, per chiamare la sua utenza. Perché l’ha fatto? Uno dei tanti misteri delle vicenda. Come l’auto della Andrei conservata nella sua proprietà a Monsummano.

Ma la pista del killer solitario affianca l’altra pista, quella di una serie di delitti su commissione con Frumuzache che, in questa chiave, sarebbe un sicario per conto di bande di sfruttatori della prostituzione. Fino ad ora lui ha negato di aver fatto altre vittime altre a Denisa e Ana Maria. Nell’interrogatorio dello scorso 19 giugno, il terzo, aveva confermato quanto detto nelle precedenti confessioni. Con una sola eccezione: aveva infatti chiarito di non aver decapitato Denisa nel residence in cui era avvenuto l’omicidio, il residence Ferrucci a Prato, ma di averlo fatto nello stesso campo in cui sono stati poi trovati i resti della donna. D’altra parte, la ricostruzione fornita da Frumuzache agli investigatori faceva da subito acqua da tutte le parti: aveva sostenuto di aver tagliato la testa della escort nella stanza del residence pratese e di averla poi portata via chiusa in valigia. Ma nella stanza non c’era traccia di sangue. Ma perché mentire su un particolare così facile da smentire? Doveva coprire qualcuno? Aveva paura magari per la sua famiglia? L’altro mistero: la sera dell’omicidio, mentre tornava verso casa a Monsummano, Frumuzache ha fatto una telefonata di 40 minuti a un’altra utenza telefonica nelle sue disponibilità e che ha agganciato una cella compatibile con la zona di casa sua. Chi ha chiamato mentre viaggiava in auto con il corpo di Denisa nella valigia? I primi sospetti sono ricaduti sulla moglie dell’uomo ma sono stati subito fugati: in quei giorni la moglie era in Campania per un corso di formazione. Chi c’era allora dall’altra parte della cornetta? Gli investigatori sono al lavoro per chiarire tutti i punti della vincenda. E capire anche se le due escort di cui non si hanno notizie sono state uccise. E se sono state uccise da Frumuzache.

m. c.