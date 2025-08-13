Il carro dedicato a Francesco Nuti: "Regalo a Prato ciò che desidera"

Nella notte di San Lorenzo, la città di Viareggio ha conosciuto i nuovi carri che animeranno il prossimo carnevale 2026. E tutto quello che è stato il carnevale di quest’ultimo inverno, sarà presto un lontano ricordo. Con tutti quei carri che presto saranno distrutti. Anche quello che la brava carrista Priscilla Borri già al lavoro per la nuova creatura intitolata "Parità degenere" aveva dedicato a Francesco Nuti. Tutto il mondo di Cecco da Narnali ha sfilato per diverse settimane sul lungomare di Viareggio. Un carro realizzato con grande abilità da Priscilla che per documentarsi ha seguito a Prato le serate di "Buon compleanno Francesco", lo scorso anno. "Credo che sia stato un carro che ha riposto l’attenzione nei confronti di un personaggio che non doveva essere dimenticato" ricorda la sua autrice. "Ho cercato di tenere vivo l’interesse anche per tutte le persone che hanno amato Francesco. C’è stata una ottima risposta da parte del pubblico e da parte delle persone del suo mondo. Nei giorni delle sfilate hanno partecipato tanti amici come Giovanni Veronesi, la compagna Annamaria Malipero, la figlia Ginevra. E poi ancora Nicki La Rosa che ha cantato da vivo, la figlia di Novello Novelli, Enio Drovandi".

E mentre Priscilla è di nuovo al lavoro nel suo hangar dentro la cittadella del carnevale, il pensiero va a quell’enorme carro dedicato a Francesco che presto sarà destinato al macero, come succede purtroppo a tutti i carri che sfilano ogni anno. Ma c’è una bella notizia, un’idea, una proposta che parte proprio da Priscilla Borri, rivolta a tutti i fans del talento pratese e, perché no, alla città di Prato. "Mi piacerebbe donare a Prato alcuni elementi scenografici del carro che ho dedicato a Francesco. Sono a disposizione di chi voglia "salvare" alcuni pezzi del mio carro". A questo punto c’è da augurarsi che in tanti possano accogliere l’invito di Priscilla per salvare il salvabile. E c’è davvero tanto da salvare perché l’enorme carro, una delle sorprese più originali del carnevale 2025, raffigurava un grande tavolo da biliardo che accoglieva i volti delle attrici e degli attori, protagonisti dei suoi film di successo. Alcuni trasformati in birilli da biliardo come Novello Novelli, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Ornella Muti. Non poteva mancare Giuliana De Sio con il suo sax.

Ma a dominare il carro, ovviamente, un grande Francesco Nuti seduto davanti ad una cinepresa. A corredo, i premi conquistati in carriera come i David di Donatello e i Globi d’oro, tante foto, tanti ciak e tanti fotogrammi tratti dal suo cinema, con alcuni "quadretti" che riportano le frasi famose come "Dammi un bacino" che dava il titolo al carro. Con i progetti legati alla nuova edizione del carnevale, tutto questo potrebbe sparire presto purtroppo. E allora perché non cogliere al volo l’invito di Priscilla Borri? Chi fosse interessato può mettersi in contatto con questa grande artista del carnevale, attraverso la sua pagina Facebook.