Francesco, genio fragile. Per lui in arrivo un podcast e una targa in via Carraia

In occasione del compleanno di Francesco Nuti il Comune ieri ha annunicato due iniziative. La prima è la realizzazione di un podcast di cinque puntate dedicato all’artista pratese che farà parte della Prato Estate 2025. Il titolo provvisorio è: Francesco, genio fragile. Sarà un viaggio nella vita e nella carriera di Cecco. Attraverso racconti, interviste, testimonianze di amici, colleghi e critici, questo podcast vuole rendere omaggio al suo talento e alla sua umanità, spesso nascosta dietro il velo dell’ironia e della malinconia. Sarà celebrato l’uomo, il poeta, l’outsider; i protagonisti saranno le persone che hanno camminato con lui e che curano la sua eredità artistica. Un podcast per chi ama il cinema e per chi crede che dietro ogni risata ci sia sempre una storia da raccontare. Il podcast è scritto da Francesca Arena e Federico Berti – che sarà anche il podcaster –, è prodotto da Francesca Arena e Massimo Castagnoli mentre il tecnico del suono è Manuela Patti. Il secondo omaggio sarà l’apposizione di una targa dedicata a Francesco nei pressi dell’appartamento di via Carraia, nel centro storico, dove l’artista visse con la sua famiglia e dove scrisse la sceneggiatura del film Madonna che silenzio c’è stasera, il suo film più pratese, uscito nelle sale nel settembre del 1982. Era la collocazione auspicata dal fratello Giovanni. La cerimonia si svolgerà a settembre per celebrare anche l’anniversario di uscita del film.

Tra le iniziative per Cecco organizzate in città negli ultimi da ricordare Buon compleanno Francesco, la rassegna ideata da Federico Berti in collaborazione con il Terminale e il sostegno del Comune che ogni primavera in vista del suo compleanno riportava i suoi film di successo sul grande schermo, con i ricordi di molti ospiti. Nelle prime edizioni, seduto in prima fila, c’era anche lui, commosso dall’affetto che vedeva tra il pubblico intorno a lui, dagli abbracci ad esempio di Giovanni Veronesi, Athina Cenci e Alessandro Benvenuti. Oltre al fratello Giovanni, presente a ogni edizione, per Francesco sono arrivate a Prato anche Giuliana De Sio ed Edy Angelillo, sua partner in Madonna che silenzio c’è stasera. Quelle al Terminale sono state tra le ultime sue presenze pubbliche in città.