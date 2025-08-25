Villafranchese in forma. Debutto con il botto

Villafranchese 3 San Marco A.juniores 0

VILLAFRANCHESE: Liccia (1’ st. Menchini), Ciuffani, Iorfida (1’ st. Bonotti), Caroli (1’ st. Baldassini), Mandaliti (1’ st. Malatesta), Bianchi (1’ st. Pettazzoni), Marchionna (1’ st. Menghini), Ortelli (1’ st. Formentini), Branca (24’ st. Vennai), De Negri (1’ st. Preti), Vicari. All.: De Angeli.

SAN MARCO AVENZA JUNIORES ELITE: Cappuccini, Rossi (1’ st. Buscaino), Tranchina, Cantinotti (1’ st. Armanetti), Saccardi (1’ st. Scopis), Cioli (1’ st. Rocchiccioli), De Angeli (1’st. Grassi), Ricci (1’st. Soldati), Filippi, Pon, Antonelli (1’ st. Manghi). All.: Lucchinelli.

Arbitro: Lofina.

Marcatori: 23’pt. e 19’ st. Branca, 2’ st. Vicari.

VILLAFRANCA – C’è qualcosa di singolare nei giudizi sulla Villafranchese attuale che De Angeli sta torchiando da tre settimane. Te ne accorgi dal sorriso soddisfatto del tecnico di Monti mentre dice che la squadra gli è piaciuta come atteggiamento ma ha ancora "difetti", accompagnando il concetto con un gesto eloquente della mano sinistra.

In questa prima amichevole tra i gialloneri e la juniores regionale della San Marco Avenza, tante le sensazioni su entrambi i fronti. Perché è piaciuta la scioltezza con cui i giovani virgulti diretti da Gabriele Lucchinelli sì sono calati sul ‘Bottero’, incuranti del tasso di differenza di categoria e battagliando senza alcun timore riverenziale contro i gialloneri.

Attenzione, della Villafranchese si intuisce che da grande diventerà un pezzo d’uomo ricco di personalità, quindi Serricciolo, Pontremoli e Vorno devono cominciare a rispettarlo.

Succintamente un po’ di cronaca: minuto 23’ Iorfida dalla sinistra pesca sul primo palo Branca che infila Cappuccini per la prima volta. Tre minuti dopo il tempismo di Liccia strozza in gola la gioia del gol a Tranchina con un intervento ricco di tanti riflessi.

Nei secondi 38’ minuti con le due squadre rivoluzionate dalle tante sostituzioni i gialloneri passano una seconda volta al termine di un’azione in verticale condotta da Branca e conclusa al sette da Vicari. Il tris porta la firma di Branca bravo nello sfruttare un assist di Ciuffani con un pallonetto.

"Prima uscita dopo due settimane di lavoro sul piano atletico – attacca il tecnico Gabriele Lucchinelli –, va da sé che manchiamo ancora sul piano tattico, lavoro che inizieremo da questa settimana. Contento per l’impegno "testa e cuore" come avevo chiesto ai ragazzi il primo giorno d’avvio alla preparazione al nuovo campionato. Siamo una squadra giovane, ma di prospettiva perché dotata di profili importanti sui quali stiamo lavorando con entusiasmo e tanto impegno".

"Abbiamo commesso alcuni errori su alcune letture e abbiano concesso qualche ripartenza di troppo – ha detto De Angeli –, ma l’errore fa parte del percorso di crescita".

Ebal.