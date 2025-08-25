D’Angelo: "Troppi errori"

Clima mesto in sala stampa, sulla sponda spezzina, con il solo mister Luca D’Angelo a commentare la dolorosa sconfitta casalinga delle Aquile nel derby con la Carrarese: "Siamo partiti bene il primo quarto d’ora, poi ci siamo un po’ allungati. Abbiamo avuto la palla gol con Di Serio, a seguire sono arrivati il rigore e l’espulsione. Il secondo tempo lo abbiamo approcciato anche abbastanza bene, poi Schiavi ha realizzato un eurogol".

Il tecnico aquilotto, come suo costume, non ha cercato alibi sul ko dei suoi uomini: "La regola del mercato aperto a campionato in corso è sbagliata ma non può essere una scusante per noi. Abbiamo perso perché abbiamo commesso alcuni errori, uno di questi quello di essersi innervositi troppo, abbiamo preso troppe ammonizioni per proteste. Dobbiamo trovare la quadra da subito, senza aspettare il primo settembre. Dipenderà da noi fare i punti che servono per raggiungere la salvezza perché la B è un campionato che non perdona niente ed è meglio entrare subito in questa logica. Le sconfitte non sono mai salutari, non sono mai un insegnamento".

Sollecitato sull’esigenza di rinforzare la squadra, con innesti di valore, D’Angelo ha replicato: "Una sconfitta non può determinare le scelte di mercato, stavolta eravamo ’corti’, avevamo tanti giocatori fuori, tra l’altro abbiamo avuto Artistico con la febbre per tre giorni di fila, ha recuperato solo oggi. Credo che il club sappia dove sia necessario intervenire, in più vediamo se si riuscirà a fare qualcosa in più. Tra l’altro, il giorno della partita non è neanche corretto parlare di mercato perché sembra che con lo stesso si metta tutto a posto, invece credo che i giocatori in rosa siano di buon livello.

Dobbiamo entrare nella logica che sarà importante giocare come sappiamo, con maggiore ardore, fermo restando che l’impegno massimo c’è stato, ma la Carrarese è arrivata sul pallone prima. Noi dovremo replicare quello che sappiamo fare meglio, con quelli che abbiamo, non sono l’allenatore che chiede dieci giocatori. Qualche giocatore dovrà arrivar perché siamo pochi, con alcuni adattati. Lapadula? Sta bene, anche se non ha un minutaggio da partita di novanta minuti. È, però, sul mercato e abbiamo pensato di non portarlo in panchina".

Fabio Bernardini