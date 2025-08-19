Caos al pronto soccorso di Prato, 30enne urla: “C’è un uomo armato di pistola”. Ma è un falso allarme

Prato,19 agosto 2025 – Momenti di panico al pronto soccorso all’ospedale Santo Stefano di Prato nella notte tra lunedì e martedì quando una persona ha iniziato ad urlare che uno dei cinesi in cura in quel momento aveva una pistola in tasca. L’uomo, un marocchino di trent’anni, alterato da sostanze stupefacenti e in evidente stato di agitazione, era stata accompagnato dalla polizia in pronto soccorso perché trovato in strada in città ad urlare.

Quando è giunto in pronto soccorso ha visto tre cinesi, con ferite lievi alla testa ma comunque pieni di sangue forse per un accoltellamento, così l’uomo ha iniziato a urlare che uno di questi aveva una pistola: si è scatenato il panico tra utenti, pazienti e personale. C’è stato un fuggi fuggi generale dal pronto soccorso. Fortunatamente poi gli agenti della polizia di Stato hanno verificato che nessun cinese aveva una pistola ma sono stati minuti di difficoltà ed il pronto soccorso si è praticamente fermato.