L’ultima frontiera: c’è anche il ‘pos pirata’

La diffusione dell’intelligenza artificiale sembra aver portato già ad un incremento delle truffe legate al phishing, ovvero le frodi che portano la vittima a cedere inconsapevolmente al truffatore password e codici di accesso dei propri dispositivi mobili e dei conti correnti bancari. Tra le truffe più recenti c’è poi quella del ‘Pos pirata’, di cui hanno parlato anche alcuni tg e i siti di informazione in questi giorni. Come funziona? I ladri e i borseggiatori armati di ‘pos portatili’, ovvero i lettori di carte di credito contactless che molti esercenti utilizzano per ricevere pagamenti rapidi, strusciano il dispositivo tra le borse o vicino alle tasche dei pantaloni della loro vittima, senza che quest’ultima tiri fuori dalla borsa o dalla tasca carte di credito, per sottrarle denaro con pagamenti contactless. Le carte bancarie dotate di tecnologia NFC (Near Field Communication) consentono infatti pagamenti rapidi senza contatto per piccoli importi. È proprio questa funzione che i truffatori potrebbero sfruttare per avvicinare un Pos modificato a ignari passanti, simulando una transazione. Il dispositivo in questione è stato ritrovato nella borsa di una donna fermata a Sorrento dopo un furto in un locale del centro. La stessa donna potrebbe aver colpito anche a Roma. Ma sui casi deve essere fatta ancora piena luce. Tra i consigli per difendersi: usare un portafoglio schermato anti-RFID, attivare le notifiche bancarie istantanee via sms o app, conservare le carte in tasche interne, mai in borse facilmente accessibili. Infine, gli esperti consigliano i pagamenti via smartphone.