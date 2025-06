Consigli per difendersi dai raggiri. Il vicequestore Fezza all’Auser

La truffa del finto avvocato, del finto maresciallo e del finto tecnico della luce o del gas. La sempre più comune truffa dello specchietto, il finto sms, la falsa eredità. In tanti hanno partecipato lunedì scorso nella sede dell’Auser Pontedera, in via Morandi, all’incontro con il vicequestore di Pontedera, dottor Luigi Fezza. Per una trentina di anziani presenti all’incontro è stata l’occasione di informarsi su alcune delle più comuni truffe che i malviventi mettono in pratica spesso a svantaggio proprio dei più anziani. E molti dei presenti hanno alzato la mano raccontando di essere stati presi di mira. "È successo anche a me" oppure "a me è andata così…".

Sono purtroppo sempre più frequenti i tentativi di raggiro, modalità in evoluzione che cambiano in continuazione. "Bisogna stare attenti e diffidare sempre, i truffatori giocano sull’impatto emotivo delle persone – ha ripetuto il vicequestore Fezza – in certi casi la vittima non capendo più niente è portata a rilasciare dati e informazioni che poi portano a compiere la truffa". È stata illustrata la truffa del tecnico del gas, della luce o dell’acqua con una chiamata che avverte di un pericolo imminente e di mettere soldi e preziosi nel frigo. Poi il finto tecnico entra in casa per il finto controllo e gioca sulla distrazione della vittima per rubare proprio oggetti preziosi e denaro. C’è poi il finto avvocato o finto maresciallo che chiama per avvertire di un incidente di un congiunto, in certi casi servendosi anche di un complice, e poi chiedono soldi per risarcire il danno ed evitare guai con la giustizia. Ci sono poi le truffe dell’abbraccio, con giovani donne che si fingono le nipoti di… o le figlie di… per abbracciare gli uomini e poi sfilargli il portafoglio o una collanina preziosa. L’invito è sempre quello ad essere diffidenti, fare una verifica anche telefonando alle forze dell’ordine o ai figli per scongiurare spiacevoli conseguenze.

l.b.