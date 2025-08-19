Prato, Rinaldini ci siamo. È il rinforzo tanto atteso

Ormai è praticamente fatta: Damiano Rinaldini è prossimo a vestire la casacca dell’Ac Prato. Questa la notizia più importante proveniente dall’allenamento di ieri allo stadio Lungobisenzio, al quale il calciatore ex Tau Altopascio ha assistito in borghese. La sua società di appartenenza, il Forlì (che lo aveva inserito in rosa a inizio luglio), ha trovato l’accordo con il procuratore del ragazzo per la rescissione del contratto. Le pratiche sono state avviate e sostanzialmente completate: adesso si attende solo il via libera della Lega Nazionale Dilettanti.

Dopodiché, il trentenne di Agliana potrà firmare con i biancazzurri, mettendosi così a disposizione del tecnico Simone Venturi, che lo ha già allenato nella seconda parte della passata annata e che lo aspetta a braccia aperte. Restando a parlare di mercato, sono giorni di valutazioni questi in casa Prato per quanto concerne le quote. E’ ormai risaputo che i lanieri siano alla caccia di giovani classe 2006, necessari secondo il regolamento di Serie D.

Ultimamente alcuni ragazzi si sono allenati con la squadra e a stretto giro di posta ci sarà una risposta del club circa questi provini. Fra i papabili per indossare la maglia biancazzurra ci sarebbe Gabriele Colzi, 19enne di Firenze cresciuto nei settori giovanili di Genoa, Fiorentina e Cittadella.

Si tratta di un mediano capace di giocare anche in posizione di centrale di difesa. Nella scorsa stagione ha collezionato 28 presenze con la Primavera del Cittadella.

Nel frattempo siamo alla vigilia del primo test. Già, perché domani (calcio d’avvio alle 17) si terrà in via Firenze l’amichevole a porte aperte contro il Figline, formazione di Eccellenza. Amichevole che sarà preceduta oggi da un allenamento mattutino alle 10.30 al quale potranno assistere anche i tifosi lanieri.

Tramite i canali ufficiali del Prato, mister Venturi ha fatto il punto sulla preparazione. "Stiamo aumentando sempre più i carichi di lavoro. La fatica comincia a farsi sentire, ma i ragazzi stanno lavorando molto bene. Ci sono positività, voglia e motivazione. E anche il calore che ci stanno trasmettendo i tifosi è uno stimolo in più per fare bene in questa stagione - il commento dell’allenatore ex Aglianese e Tau Altopascio - Adesso la cosa più importante è completare la rosa. I direttori si stano impegnando al massimo da questo punto di vista per recuperare il ritardo accumulato". Presente anche ieri al Lungobisenzio, come tante altre volte, anche la presidente Asmaa Gacem che sta seguendo con particolare attenzione la prima squadra, ma anche l’organizzazione della società con un occhio di riguardo per il settore giovanile e la scuola calcio. Riflettori accesi molto presto anche sulla nuova maglia e sugli abbonamenti.

