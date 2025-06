Valbisenzio mette a segno due colpi

Molte compagini di Prato e provincia si sono già scatenate sul "terreno di gioco" del calciomercato, con l’obiettivo di potenziare le rispettive rose e farsi trovare pronti ai nastri di partenza. In Prima Categoria, dal Ribelli è arrivata l’ufficialità per una notizia da tempo nell’aria: Federico Facchini non sarà l’allenatore del Viaccia nelle prossima stagione sportiva. Il Prato Nord, nella medesima categoria, ha confermato ufficialmente Andrea Tarantino e Mattia Girasole sulla panchina della prima squadra, dando un segnale di continuità (mentre alla guida della formazione U23, che dovrebbe disputare il prossimo campionato di Terza Categoria, dovrebbe essere confermato Gianni Rauseo). Scendendo invece in Seconda Categoria, le ultime tracce portano alla Valbisenzio: il direttore sportivo Alessio Giugni, ex-tecnico del Viaccia, ha piazzato due "colpi". Si tratta dell’attaccante trentaduenne Federico Vigni, reduce dalla vittoria dei playoff di Prima Categoria con lo Jolo. Dalla società del presidente Gianrico Antoni, che parteciperà al campionato di Promozione 2025/26, è arrivato a Vaiano anche il difensore 1993 Daniele De Felice: al nuovo mister Sebastian Rondelli il compito di disputare un torneo di livello. L’ultimo annuncio della dirigenza valbisentina riguarda le giovanili, con Francesco Masi che allenerà l’U19.

Per rimanere in Seconda, continua l’attività sul mercato del Tavola, che ha praticamente già definito il 90% della rosa da consegnare al nuovo allenatore Federico Montagnolo. E due giorni fa la società ha comunicato l’innesto dell’attaccante classe 2000 Simone Carlesi, proveniente dalla Prima. La Galcianese, che proprio qualche giorno fa è stata premiata da Aiac Prato per i cinquant’anni d’attività (con il presidente Andrea Andreini che ha ricevuto il premio dal campione di handbike e fiduciario del Coni di Montemurlo Christian Giagnoni) ufficializzerà a breve il sostituto del direttore generale Chiusura con la Terza Categoria, con Andrea Pulidori che ripartirà dal Carmignano.

Giovanni Fiorentino