Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Regoli, la guardia per l'Union basket più forte
19 ago 2025
MASSIMILIANO MARTINI
Cronaca
  Regoli, la guardia per l'Union basket più forte

Regoli, la guardia per l'Union basket più forte

Estate caldissima in casa Union Basket, che mette a segno il terzo importante innesto. Alla corte di coach Paoletti arriva...

Francesco Regoli, guardia del 2002

Francesco Regoli, guardia del 2002

Estate caldissima in casa Union Basket, che mette a segno il terzo importante innesto. Alla corte di coach Paoletti arriva Francesco Regoli, guardia classe 2002 con un percorso già ricco di esperienze. Regoli muove i primi passi cestistici nello I.E.S. Pisa, per poi approdare alla Labronica Livorno, dove disputa i campionati Under 14 Élite e Under 15 Eccellenza. Torna successivamente a Pisa fino alla categoria Under 18, prima di vivere l’ultima stagione giovanile a San Miniato. Qui viene subito aggregato alla prima squadra in Serie B e, dal secondo anno, entra stabilmente nei dodici. La sua prima vera esperienza nei senior arriva con il Cus Pisa in C Gold, seguita da una stagione al Dany Basket Quarrata e dalle ultime due annate con la Juve Pontedera, chiudendo l’ultimo campionato con 10.8 punti di media a partita.

Coach Paoletti non nasconde la soddisfazione per l’arrivo di Regoli: "È l’ultimo acquisto ufficializzato, ma in realtà è stato il primo giocatore che abbiamo cercato già a giugno. La trattativa si era arenata, ma siamo felici di averlo portato qui. È un ragazzo di talento, reduce da un’annata complicata, e ha grande voglia di riscatto. Sono certo che si inserirà benissimo nel nostro gruppo". Anche il nuovo arrivato si mostra entusiasta: "Sono molto felice e orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Union – afferma Regoli -. Fin da subito mi sono sentito nel posto giusto, in un ambiente accogliente e ambizioso. Ho scelto questa squadra per la serietà del progetto e per la fiducia che mi ha trasmesso l’allenatore. C’è entusiasmo e voglia di lavorare: sono pronto a dare il massimo e non vedo l’ora di indossare la maglia."

Con l’arrivo di Regoli, l’Union aggiunge qualità e freschezza al reparto esterni, puntando a un’annata di alto livello, ed in pratica chiude il proprio mercato, almeno relativamente ai nuovi. La società annuncia che il roster sarà completato anche da "due facce conosciute che riaccogliamo a braccia aperte e che sveleremo nei prossimi giorni".

Massimiliano Martini

