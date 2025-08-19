Regoli, la guardia per l’Union basket più forte

Estate caldissima in casa Union Basket, che mette a segno il terzo importante innesto. Alla corte di coach Paoletti arriva Francesco Regoli, guardia classe 2002 con un percorso già ricco di esperienze. Regoli muove i primi passi cestistici nello I.E.S. Pisa, per poi approdare alla Labronica Livorno, dove disputa i campionati Under 14 Élite e Under 15 Eccellenza. Torna successivamente a Pisa fino alla categoria Under 18, prima di vivere l’ultima stagione giovanile a San Miniato. Qui viene subito aggregato alla prima squadra in Serie B e, dal secondo anno, entra stabilmente nei dodici. La sua prima vera esperienza nei senior arriva con il Cus Pisa in C Gold, seguita da una stagione al Dany Basket Quarrata e dalle ultime due annate con la Juve Pontedera, chiudendo l’ultimo campionato con 10.8 punti di media a partita.

Coach Paoletti non nasconde la soddisfazione per l’arrivo di Regoli: "È l’ultimo acquisto ufficializzato, ma in realtà è stato il primo giocatore che abbiamo cercato già a giugno. La trattativa si era arenata, ma siamo felici di averlo portato qui. È un ragazzo di talento, reduce da un’annata complicata, e ha grande voglia di riscatto. Sono certo che si inserirà benissimo nel nostro gruppo". Anche il nuovo arrivato si mostra entusiasta: "Sono molto felice e orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Union – afferma Regoli -. Fin da subito mi sono sentito nel posto giusto, in un ambiente accogliente e ambizioso. Ho scelto questa squadra per la serietà del progetto e per la fiducia che mi ha trasmesso l’allenatore. C’è entusiasmo e voglia di lavorare: sono pronto a dare il massimo e non vedo l’ora di indossare la maglia."

Con l’arrivo di Regoli, l’Union aggiunge qualità e freschezza al reparto esterni, puntando a un’annata di alto livello, ed in pratica chiude il proprio mercato, almeno relativamente ai nuovi. La società annuncia che il roster sarà completato anche da "due facce conosciute che riaccogliamo a braccia aperte e che sveleremo nei prossimi giorni".

Massimiliano Martini